الكويت تدين التفجيرات الإرهابية فى مطار كابول

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابى الذى استهدف مطار حامد كرزاى الدولى فى العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.





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