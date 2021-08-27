منصة روضتي الإلكترونية 1443 وكيفية التسجيل بها بالخطوات

منصة روضة الإلكترونية 1443 مع اقتراب العام الدراسي الجديد أعلنت المملكة العربية السعودية عن هذه المنصة مؤخراً، حيث تتيح هذه المنصة العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها من قبل أولياء الأمور والأطفال، حيث تم تصميم هذه المنصة وفقاً لأحدث التكنولوجيا حيث تقدم العديد من المزايا التي يهتم بها الطلاب وتنشيطاً لحركة التعليم عن بُعد، ونظراً للوضع الحالي الذي تمر به البلاد بسبب جائحة كورونا لجأت الدول في المرحلة التعليمية إلى استخدام التعليم عن بُعد كأحد أفضل الطرق التي يتم الاعتماد عليها لتكميل المسيرة التعليمية خاصة في مرحلة رياض أطفال، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا رابط منصة روضتي الإلكترونية 1443 وكيفية التسجيل بها.

منصة روضتي الإلكترونية 1443:

تعد منصة روضتي من أكثر المنصات بحثاً في محركات البحث في المملكة العربية السعودية لمرحلة رياض أطفال، حيث إنها تختص بالفئة العمرية من 3 سنوات حتى 6 سنوات، وهي تضم العديد من المميزات التي تتناسب هذه الفئة العمرية، كما إنها أتاحت لولي الأمر أن يقوم بإضافة 5 أبناء بحد أقصى على المنصة، والهدف منها هو تيسير عملية التعليم عن بُعد، ومن خلال هذا المقال نعرض مميزات منصة روضتي الإلكترونية.

تضم أنشطة تعليمية متنوعة لتنمية مهارات الطفل.

سهولة الاستخدام

التناسق والوضوح الكامل والأدوات الممتعة

تقديم إرشادات ووسائل توعية لأولياء الأمور من أجل دعم الأطفال

إمكانية إضافة خمس أبناء بحد أقصى في نفس الوقت

مزايا منصة روضتي الإلكترونية 1443:كيفية التسجيل في منصة روضتي الإلكترونية 1443 بالخطوات:

تزداد عملية البحث من قبل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية حول منصة روضتي الإلكترونية 1443، والتساؤل حول كيفية التسجيل للاستفادة من الخدمات الخاص بهذه المنصة لمرحلة رياض أطفال، ونوضح من خلال هذا المقال لكافة متابعينا طريقة التسجيل بالخطوات:

يتم تحميل تطبيق منصة روضتي الإلكترونية عبر الهاتف المحمول لجميع الأنظمة (الأندرويد – الأيفون) تثبيت التطبيق ثم فتحه الضغط على ايقونة إنشاء حساب جديد يقوم ولي الأمر بإدخال كافة البيانات المطلوبة عند الدخول وهي (هوية ولي الأمر – هوية الطالب – تاريخ ميلاد الطفل الهجري والميلادي). الضغط على أيقونة التالي للانتقال إلى الخطوة الثانية في التسجيل. تظهر صفحة تلقائي يطلب فيها إدخال بعض البيانات التي تتعلق بولي الأمر وهي (كلمة السر – رقم الجوال – البريد الإلكتروني) الضغط على أيقونة تسجيل البيانات إدخال بيانات الطفل (اسم الطفل – جنسيته – سنه) الضغط على أيقونة حفظ البيانات بمجرد اتمام هذه الخطوات يتم التسجيل بنجاح وإضافة الطفل على المنصة

رابط تحميل منصة روضتي 1443:

أوضحت وزارة التعليم السعودي من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن منصة روضتي الإلكترونية يتم تحميلها على كافة الهواتف المحمول بمختلف الأنظمة الخاص بها سواء الأندرويد أو الأيفون، بالإضافة إلى إمكانية تحميل هذه المنصة على الجهاز الكومبيوتر وذلك من خلال روابط التحميل: