ديوان المظالم يعلن عن 70 وظيفة شاغرة للخريجين والخريجات | إليك شروط التقديم

ديوان المظالم كلف الإدارة العامة للموارد البشرية بالإعلان عن وجود ما يقرب من 70 وظيفة شاغرة، وذلك لكلاً من الخريجين والخريجات بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك وضعت الإدارة العامة مجموعة من الشروط والضوابط اللازم توافرها في المتقدمين والمتقدمات، سوف نوضح لك في هذا المقال شروط ورابط التقديم على الوظائف، لذلك تابع معنا.

ديوان المظالم وظائف

قامت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن التالي :

أولاً وجود ما يقرب من 70 وظيفة شاغرة للخريجين والخريجات. أكدت أن هذه الوظائف متاحة بمقر الديوان ومحاكمه في الرياض وجدة والدمام، وذلك عن طريق التعاقد. ثم وضحت أنه متاح حوالي 3 وظائف على المرتبة السابعة. بالإضافة إلى ذلك حوالي 47 وظيفة شاغرة على المرتبة السادسة. 20 وظيفة على المرتبة الرابعة. علاوة على ذلك التقديم متاح على الموقع الإلكتروني منذ يوم الأربعاء الموافق 24\1\1443 وحتى يوم الأحد الموافق 28\1\1443.

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شروط التقديم على الوظائف

وضعت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم مجموعة من الشروط والضوابط التي يلزم توافرها في المتقدمين كالتالي :

أولاً أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا يجوز أن يكون سن المتقدم أقل من 18 عام.

أن يكون المتقدم يتمتع بصحة جسدية ولا يعاني من أي أمراض تعوقه عن أداء الوظيفة.

يشترط أن يكون حسن السير والسلوك، لا يجوز أن يكون محكوماً عليه بالسجن أو بأي أحكام قضائية لمدة تزيد على سنة، أو بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 28 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

بالإضافة إلى ذلك لا يجوز أن يكون محكوماً عليه ومضت سنة على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.

لا يجوز أن يكون المتقدم قد سبق له الفصل من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو مضت سنة من تاريخ فصله.

علاوة على ذلك لا يجوز أن تكون لديه خدمة سابقة انتهت تبعاً للمادة 226 من اللائحة التنفيذية.

في حالة المتقدمين للوظائف على المرتبة السادسة والسابعة، لابد من اجتياز اختبار ” قياس القدرة المعرفية “.

وفي النهاية نكون قد وضحنا بالتفاصيل الكاملة شروط التقديم على الوظائف الشاغرة بديوان المظالم، إذا كنت تريد التقديم يمكنك الآن التقديم إلكترونياً من خلال رابط التوظيف عبر جدارة.