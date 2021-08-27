لتجنب التجاعيد وعلامات الشيخوخة.. 3 تمارين مهمة لكل رجل

تعد تمارين القوة من العناصر المهمة في تدريبات الرجال، حيث تساهم في تقوية أجسامهم وجعلها قادرة على تحمل مشقات الحياة اليومية.

وقالت أخصائية التغذية الشهيرة روجوتا ديويكار، في مقطع فيديو نشرته على حسابها في إنستغرام، إن هناك ثلاثة تمارين يجب على كل رجل تضمينها في روتينه الرياضي لتجنب التجاعيد وعلامات الشيخوخة والحصول على بشرة متوهجة.

وأوضحت أن هذه التمارين الثلاثة تساعد الرجل في الحفاظ على مستويات هرمون التستوستيرون وهرمون النمو (GH) والدوبامين، مما يساعده على الحفاظ على لياقته وسعادته.

1. تمرين القرفصاء (Squat): تمرين أساسي ومهم يرتكز بشكل أساسي على عضلات الفخذ، كما يساعد على تقوية الظهر. ينصح بالوقوف مع مباعدة القدمين وثني الركبتين وتكرار وضعية الجلوس على الكرسي، لكن تذكر أن ركبتيك يجب ألا تتجاوز أصابع قدميك.

2. تمرين ديدليفت Deadlift: يعد أحد التمارين المفضلة في الصالات الرياضية. تبدأ الحركة بوضعية القرفصاء، ثم الوقوف مع رفع الوزن، حتى يصبح عمودك الفقري مستقيما تماما.

3. تمرين الصدر Chest Press: تمرين الضغط على الصدر لا مفر منه في الصالات الرياضية. يستلقي الشخص على ظهره (على مقعد) مع الحفاظ على قدميه وركبتيه مثنيتين، بعدها يقوم برفع الوزن حتى تصبح الذراع مستقيمة، وبعد إنزالها يجب الحرص على أن المعصمين موازيان للكتفين.