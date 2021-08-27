روسيا تقود مناورات تحالف عسكرى مجاور لأفغانستان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "إنترفاكس" الروسية، قالت المنظمة إن "التدريبات ستجرى فى قرغيزستان وطاجيكستان". وكان انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان أثار مخاوف أمنية فى موسكو التى ترى أن آسيا الوسطى جزء من جبهتها الدفاعية الجنوبية، وسط مخاوف من انتشار تيارات جهادية متطرفة فيها.

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