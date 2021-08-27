موعد تسليم الكتب في السعودية 1443 إلي الطلاب في المدارس

موعد تسليم الكتب في السعودية 1443 ضوابط تشغيل المدارس في المملكة السعودية وموعد تسليم الكتب، قامت الوزارة بوضع خطط تسمح بتوزيع الكتب الدراسية علي الطلاب تزامناً مع الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا وقد تم إضافة مواد جديدة علي المناهج السعودية وسوف نوضح لكم في المقال التالي موعد تسليم الكتب المدرسية وجميع المعلومات الخاصة بضوابط تشغيل المدارس في العام الجديد بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الوزارة لضمان سلامة الطلاب للتصدي لجائحة كورونا.

طبقا لخطة وزارة التعليم السعودية فقد تم الإعلان أنه سوف يتم تسليم الكتب قبل 29 أغسطس 2021 في جميع مدارس المملكة، فقد تمكنت إدارة التعليم من طباعة حوالي 71 مليون كتاب، وقد تم الإعلان بأن النظام الدراسي للعام الجديد سوف يتم من خلال نظام الثلاثة فصول.

ضوابط تشغيل المدارس في المملكة السعودية للعام الدراسي الجديد

وضعت وزارة التعليم عدة ضوابط لتشغيل المدارس في العام الجديد وهذه الضوابط هي:-

ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والضوابط الصحية الموثقة من وزارة الصحة.

اذا كان عمر الطالب 12 عاماً ولم يتلقى جرعات اللقاح يعتبر غائباً حتي يستكمل التحصين.

قامت وزارة التعليم بمنع الأنشطة الصيفية والغير صيفية لضمان الحفاظ علي الطلاب من انتشار فيروس كورونا.

أنشأت الوزارة غرف للعزل لوضع الحالات المشتبه بها والتعامل معها.

الحرص علي متابعة أوضاع المدارس.

الحفاظ علي التباعد بين الطلاب وتحسين الدخول والخروج بشكل يضمن التباعد.

القيام بتعقيم الفصول يومياً قبل وبعد خروج الطلاب.

القيام بتعليق الدراسة لمدة 10 أيام في الفصل إذا تم رصد إصابة أو اشتباه.

الطالب المصاب بفيروس كورونا يسمح له استكمال تعليمه عن بعد.

تعليق الدراسة في حالة وجود حالات مصابة بفيروس كورونا والاتجاه إلى نظام التعليم عن بعد.

قيام الوزارة بالمتابعة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس.

ضرورة حصول طلاب المراحل المتوسطة والثانوية علي جرعتين من اللقاح.

متى يتم تسليم الكتب إلى الطلاب في المدارس السعودية 1443؟