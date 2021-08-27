أخبار اليمن : تصعيد عسكري بالحديدة وغارات على 3 محافظات

تصعيد عسكري بالحديدة وغارات على 3 محافظاتاستمرت قوى العدوان السعودي في تصعيد خروقاتها لاتفاق السويد بشأن الحديدة، واستشهد مواطن بقصف على صعدة، فيما شن الطيران 20 غارة على 3 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 297 خرقاً بينها تسعة استحداث تحصينات قتالية في كيلو16 وتحليق تسع طائرات تجسسية في أجواء المنظر والفازة والدريهمي والتحيتا.

ومن بين الخروق غارتين لطيران تجسسي على الفازة و13 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 91 قذيفة و271 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر استشهاد مواطن بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.

واستهدف طيران العدوان بغارتين مديرية شدا وشن غارتين على مديرية الظاهر في المحافظة نفسها.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن في محافظة مأرب 14 غارة استهدفت مديريات صرواح ، ماهلية ورحبة.

وأشار إلى أن الطيران شن غارتين على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.