رسميا.. حسام حسن رابع صفقات الأهلي المصري

أعلن نادي سموحة السكندري، الجمعة، في بيان رسمي انتقال حسام حسن إلى الأهلي المصري بشكل رسمي، ليكون رابع صفقات المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي.
وذكر نادي سموحة عبر حسابه على تويتر: "هدافنا التاريخي وقائدنا حسام حسن ينتقل إلى النادي الأهلي، نتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك".
وأجرى اللاعب الفحص الطبي، الخميس، من أجل إتمام الانتقال بشكل رسمي.
ويعد حسام حسن هداف سموحة التاريخي في الدوري برصيد 43 هدفا.
وارتدى حسام حسن قميص منتخب مصر شارك في 3 مباريات دولية دون أن يسجل.
حسام حسن انتقل من سموحة إلى أهلي طرابلس خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي.
وشارك صاحب الـ27 عاما مع سموحة هذا الموسم في 15 مباراة قبل انتقاله، حيث سجل فيهم 9 أهداف.
يذكر أن الأهلي أعلن ضم 3 صفقات، الخميس، وهم لويس ميكيسون من سيمبا التنزاني وكريم فؤاد من النجوم المصري وبيرسي تاو من برايتون الإنجليزي.
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