الصين تندد بالهجوم على مطار كابول

جدة - نرمين السيد - نددت الصين، اليوم الجمعة، بشدة بالتفجيرين الذين وقعا فى مطار كابول، معربة عن أملها فى أن تتخذ جميع الأطراف إجراءات فعالة لضمان انتقال سلس، وذلك بعد أن قتل مهاجم انتحارى من داعش 85 شخصًا.





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