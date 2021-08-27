أخبار اليمن : لماذا نشعر بالتعب رغم أننا نمنا كثيراً؟ إليك السبب

لماذا نشعر بالتعب رغم أننا نمنا كثيراً؟ إليك السببيمكن أن ينتج عن نقص فيتامين B12 مجموعة من التأثيرات المقلقة على الجسم، ما يعطل الحياة اليومية في هذه العملية.

ومن الصعب المبالغة في أهمية الحصول على ما يكفي من فيتامين B12 في نظامك الغذائي. ويساعد الفيتامين في إنتاج خلايا الدم الحمراء، والحمض النووي، والعمل الطبيعي للجهاز العصبي. وإذا لم يقنعك ذلك، فربما تقنعك الآثار الحادة لانخفاض مستويات B12K، والتي يمكن أن تعيق قدرتك على العمل.

ويحذر الأطباء من أنه إذا كنت تستيقظ متعبا، على الرغم من حصولك على نوم جيد ليلا، فقد يعني ذلك انخفاض مستويات B12. وذلك لأن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يسبب ضعفا وتعبا مستمرين.

ويساعد فيتامين B12 على تكوين خلايا الدم الحمراء وتنقل خلايا الدم الحمراء الأكسجين من رئتيك إلى أنحاء الجسم، والأكسجين مهم لعضلاتك وللتعافي بعد المجهود أو التمرين، بحسب تقرير نشره موقع صحيفة "إكسبريس" Express البريطانية.

وعلاوة على ذلك، يساعد فيتامين B12 أيضا في استقلاب البروتين، وهو أمر مهم لبناء العضلات.

وبحسب الصحيفة فإن "هذا يعني أنه بغض النظر عن مقدار النوم الجيد الذي تحصل عليه في الليل ومقدار ما تمارسه من التمارين أثناء النهار، ستظل تشعر بالتعب والضعف إذا لم تحصل على ما يكفي من فيتامين B12".

أعراض نقص فيتامين B12

وتشمل العلامات المنبهة الأخرى لنقص فيتامين B12 ما يلي:

- ضيق التنفس

- شعور بالاغماء

- الصداع

- جلد شاحب

- دقات قلب ملحوظة (خفقان)

- سماع الأصوات القادمة من داخل الجسم وليس من مصدر خارجي (طنين الأذن)

- فقدان الشهية وفقدان الوزن

وفي حال استمرار الشعور بهذه الأعراض، يجب أن ترى طبيبا على الفور.

التشخيص بحسب الأعراض

وبحسب تقرير الصحيفة، "يمكن تشخيص هذه الحالات غالبا بناء على الأعراض ونتائج فحص الدم". ومن المهم بشكل مضاعف تشخيص نقص فيتامين B12 وعلاجه في أسرع وقت ممكن.

وهناك نوعان من عوامل الخطر الرئيسية لنقص B12 وهي فقر الدم الخبيث والنظام الغذائي.

ويعد فقر الدم الخبيث، السبب الرئيسي لنقص فيتامين B12، وهو حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي خلايا المعدة التي تنتج العامل الداخلي، وهو بروتين يستخدمه جسمك لامتصاص فيتامين B12.

ويمكن أن يصاب بعض الأشخاص بنقص فيتامين B12 نتيجة عدم الحصول على ما يكفي من الفيتامين من النظام الغذائي.

ويتعرض النباتيون بشكل صارم لخطر الإصابة بنقص فيتامين B12 لأنه يوجد أساسا في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.

كيف يتم علاج نقص فيتامين B12

يعتمد علاج فيتامين B12 أو فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك على سبب الحالة.

ويمكن علاج معظم الناس بسهولة عن طريق الحقن أو الأقراص لتعويض الفيتامينات المفقودة.

وعادة ما يتم علاج فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين B12 (انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء) بحقن فيتامين B12.