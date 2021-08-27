البيت الأبيض: إجلاء 12.500 شخص من أفغانستان خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إجلاء ما يقرب من 12.500 شخص جوًا من أفغانستان أمس الخميس، لترتفع حصيلة عمليات الإجلاء من أفغانستان إلى نحو 105 آلاف، منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول فى 14 أغسطس الجارى.





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