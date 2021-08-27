الدنمارك تعلن السيطرة على كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الصحة الدنماركى ماجنوس هيونيكه، اليوم الجمعة، نجاح بلاده فى السيطرة على فيروس كورونا المستجد، مؤكد أنه من الآن فصاعدًا لن يشكل المرض الذى يسببه الفيروس تهديدًا للمجتمع.





وقال الوزير الدنماركى: "لدينا معدلات تطعيم عالية، وقياسية. ولذلك يمكننا اعتبارًا من 10سبتمبر المقبل، سيتم التخلى عن بعض القيود التى كان علينا فرضها فى الحرب ضد الفيروس". وأشار هيونيكه إلى أن الجائحة لم تنته بعد، وقال: "لن تتردد الحكومة فى اتخاذ تدابير على وجه السرعة إذا هدد الوباء مرة أخرى، وظائف مهمة فى مجتمعنا". ولن يضطر مواطنو الدنمارك بعد الآن إلى إظهار التصريح الصحى عند الذهاب إلى المطاعم أو النوادى الليلية أو المناسبات العامة بعد تخفيف القيود.

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