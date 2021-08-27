amen social tn inscription منصة التسجيل في منحة 300 دينار المساعدات الاجتماعية

amen social tn inscription منصة امان التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية للتسجيل في منحة 300 دينار المساعدات الاجتماعية 2021 الظرفية الاستثنائية. التي أعلنت عنها الحكومة التونسية بعد اتفاقها مؤخرا مع البنك الدولي للتنمية والرعاية الاجتماعية. بعد الازمة الاقتصادية التي عرفتها دولة تونس وتأثر العديد من الأسر والأفراد واجتاح الفقر معظم العائلات التونسية. ودخول العديد من المواطنين نفق البطالة وهذا من جراء مخلفات انتشار فيروس كورنا في كافة ولايات دولة تونس وانهيار المنظمة الصحية. حيث اكدت الوزارة ان موقع التسجيل في منحة ثلاثمئة دينار يشهد ضغط رهيب. ودعت المواطنين التونسيين إلى الدخول من الحين إلى آخر للتسجيل في amen social tn. على أن يتم صرف المساعدة الاجتماعية 2021 بداية من شهر سبتمبر القادم على دفعات. كما ان عملية التسجيل في منصة المساعدات الاجتماعية سوف تستمر إلى غاية الخامس والعشرون من شهر سبتمبر 2021. ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة التسجيل في منحة 300 دينار عبر منصة amen social .tn inscription 2021.

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رغم اعلان وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن منصة يمكن من خلالها التسجيل في منحة 300 دينار إلا ان معظم التونسيين لم يعرفوا كيفية التسجيل في المساعدات الاجتماعية 2021 وهذ لصعوبة الدخول على منصة امان amen social tn inscription en ligne 2021 التي لم تستوعب الكم الهائل من المواطنين الذين يدخلون على المنصة في آن واحد بغية التقديم وأكدت الوزارة التونسية على تواصلها مع المركز الوطني للإعلامية لإصلاح الخلل الفني وتوسيع قدرة المنصة على احتمال واستيعاب عدد اكبر من طلبات التسجيل ومن خلال الفقرة التالية سوف نوضح لكم طريقة التسجيل في منحة 300 دينار.

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار

اتاحة وزارة الشؤون الاجتماعية التسجيل في منحة 300 ينار تونسي المساعدة الاجتماعية لكل الفئات الهشة من المجتمع التونسي وأصحاب الدخل الضعيف ومعدومي الدخل ويمكنكم التعرف على جميع الفئات المعنية بالتسجيل amen social tn من خلال الصورة الموجودة أسفل هذا المقال ولكن كل مواطن يرغب في التسجيل عليه اتباع الخطوات المدونة ادناه بشكل دقيق او مشاهدة الفيديو الموجود في الأعلى والذي يوضح طريقة التسجيل بكل وضوح :