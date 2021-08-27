هل العودة الحضورية للدراسة اختيارية لأولياء الأمور أم إجبارية للمحصنين؟

العودة الحضورية للدراسة اختيارية أم إجبارية، مع اقتراب بداية الدراسة للعام الدراسي الجديد قامت وزارة التعليم السعودية بتوفير الدليل الوقائي الجديد لأولياء الأمور والطلاب، مشددةً بأهمية دور وتأثير الأسرة وأولياء الأمور في استكمال عملية الدراسة من حيث متابعة صحة الأبناء ومراقبتها حيث يجب ملاحظة أي تغيير ولو بسيط في صحة أبنائنا للإبلاغ عنه على الفور للمدراس في حالة حدوث أي تغيير صحي، كما أن الدليل الوقائي للعودة إلى المدارس شمل الكثير من النقاط الأخرى.

تفاصيل الدليل الوقائي الصحية من وزارة التربية والتعليم

كما ذكرنا فإن الدليل الوقائي الصحي الجديد تم وضعه منذ فترة بسيطة لكي يتم تطبيقه مع بداية العام الدراسي الجديد 1443 في السعودي، وقد أوضح الدليل أهمية دور أولياء الأمور والأسرة في الحفاظ على صحة وسلامة الأبناء ومراقبتهم طوال الوقت كما شمل النقاط التالية:

عدم تنظيم الطابور الصباحي ووقوف الطلاب به ويتم توجيه الطلاب بشكل مباشر إلى الفصول لعدم الوقوف كل تلك الفترة في التجمع. الطالب الذي يثبت إصابته بفيروس كورونا يتم إعطائه إجازة مدتها عشرة أيام حتى يتم التأكد بشكل تام من صحة الطالب واستعادته لعافيته، وأثناء تلك الفترة يستكمل دراسته إلكترونيًا من خلال المنصات التعليمية. البدء في الاهتمام بدور المرشد الصحي في مدارس السعودية وتفعيل دوره للعناية بصحة الطلاب. إلغاء وزارة التربية والتعليم العمل في بوفيهات ومقاصف المدرسة وبذلك يجب على الطلاب تناول طعامهم في الفصول المدرسية وعدم الخروج منها لتناول الطعام. الطلاب الغير محصنين ضد الفيروس ستقوم الوزارة بتطبيق لائحة الغياب بحقهم.

هل الحضور إجباري أم اختياري للطلاب المحصنين؟

ونظرًا لسؤال أولياء الأمور المتكرر حول حضور الطلاب في المدرسة، هل الحضور إجباري للطلاب المحصنين أم اختياري لهذا قد أوضح مساعد مدير الإشراف التربوي أن الطلاب المحصنين يجب عليهم الحضور الإجباري أما عن الطلاب الغير المحصنين فسيتم اعتبارهم غائبين على أن توفر لهم الوزارة السعودية طرق تعليمية بديلة عن الحضور الإجباري مثل المنصات التعليمية.