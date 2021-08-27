خطوات تجديد الإقامة إلكترونيا عبر أبشر وشروط تجديد الإقامة

خطوات تجديد الإقامة إلكترونيا عبر أبشر، حيث أن الإقامة تعد من الأشياء الضرورية التي يجب الحصول عليها للمواطنين، فبدون الإقامة لا يتمكن المواطنين من التواجد في المملكة العربية السعودية، فإن وزارة الداخلية تفرض علي المواطنين العقوبات عند عدم تجديد الإقامة أو استخراجها، لذلك علي كل مواطن وافد يقيم في أراضي المملكة الاهتمام بالاستعلام عن صلاحية الإقامة، فإن وزارة الداخلية تضع شروط ومتطلبات ليتمكن من تجديد الإقامة بالمملكة، فإن موقع ثقفني الإلكتروني يذكر خطوات تجديد الإقامة إلكترونيا وشروط تجديدها، حيث أن هناك خدمات إلكترونية عديدة تقدمها مؤسسة الجوازات بالمملكة، فإن الجوزات تقدم خدمة تجديد الإقامة بدون الدخول علي منصة أبشر الإلكترونية. متطلبات خدمة تجديد الإقامة متطلبات خدمة تجديد الإقامة بعض شروط ومتطلبات القيام بتقديم طلب تجديد الإقامة الواجب توافرها تكون كالأتي: يجب أن يقوم المواطنين المقيمين بالقيام بتسديد كافة رسوم خدمة تجديد الإقامة، ويقوم أيضا كل مواطن بتسديد أي رسوم لمخالفات التأخر في التجديد.

لابد ألا يكون لدي المواطن المقيم مخالفات مرورية لم تسدد.

أن يكون المقيم المتقدم بالطلب لديه بصمة وصورة في مؤسسة الجوازات.

يكون لدي كل مواطن وافد جواز ساري المفعول للسفر أثناء التقديم.

لابد من ألا يكون المواطن المتقدم قد تم تسجيله كمتغيب عن العمل في المملكة.

تشترط وزارة الداخلية أن يكون المواطن أثناء تقديم الطلب داخل حدود أراضي المملكة العربية السعودية. خطوات تجديد الإقامة إلكترونيا ورابط الخدمة خطوات تجديد الإقامة إلكترونيا ورابط الخدمة هناك خطوات ذكرتها وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات للتمكن من تجديد الإقامة، حيث تجديد الإقامة أمر في غاية الأهمية للمواطنين المقيمين، فإن الخطوات المطلوب اتباعها للحصول علي الإقامة الجديدة، هي تكون كالتالي: يسجل المقيم دخوله علي رابط بدء الخدمة إلكترونيا.

يتطلب من المواطن المقيم إدخال اسم المستخدم أويدخل رقم الهوية ثم يكتب كلمة المرور الخاصة بالمقيم، وتسجيل يكون عن طريق منصة أبسر الإلكترونية.

تقوم الخدمة بإرسال رسالة تحقق عبر الجوال المسجل علي أبشر.

يضغط المواطن المتقدم علي اختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم يختار خدمة تجديد الإقامة.

يقوم المواطن بالموافقة علي التعليمات ويضغط علي أيقونة التالي.

يحدد المواطنين فترة التجديد والضغط علي تأكيد البيانات لتجديد الإقامة. الوسوم

خطوات تجديد الإقامة إلكترونيا عبر أبشر، حيث أن الإقامة تعد من الأشياء الضرورية التي يجب الحصول عليها للمواطنين، فبدون الإقامة لا يتمكن المواطنين من التواجد في المملكة العربية السعودية، فإن وزارة الداخلية تفرض علي المواطنين العقوبات عند عدم تجديد الإقامة أو استخراجها، لذلك علي كل مواطن وافد يقيم في أراضي المملكة الاهتمام بالاستعلام عن صلاحية الإقامة، فإن وزارة الداخلية تضع شروط ومتطلبات ليتمكن من تجديد الإقامة بالمملكة، فإن موقع ثقفني الإلكتروني يذكر خطوات تجديد الإقامة إلكترونيا وشروط تجديدها، حيث أن هناك خدمات إلكترونية عديدة تقدمها مؤسسة الجوازات بالمملكة، فإن الجوزات تقدم خدمة تجديد الإقامة بدون الدخول علي منصة أبشر الإلكترونية. متطلبات خدمة تجديد الإقامة متطلبات خدمة تجديد الإقامة بعض شروط ومتطلبات القيام بتقديم طلب تجديد الإقامة الواجب توافرها تكون كالأتي: يجب أن يقوم المواطنين المقيمين بالقيام بتسديد كافة رسوم خدمة تجديد الإقامة، ويقوم أيضا كل مواطن بتسديد أي رسوم لمخالفات التأخر في التجديد.

لابد ألا يكون لدي المواطن المقيم مخالفات مرورية لم تسدد.

أن يكون المقيم المتقدم بالطلب لديه بصمة وصورة في مؤسسة الجوازات.

يكون لدي كل مواطن وافد جواز ساري المفعول للسفر أثناء التقديم.

لابد من ألا يكون المواطن المتقدم قد تم تسجيله كمتغيب عن العمل في المملكة.

تشترط وزارة الداخلية أن يكون المواطن أثناء تقديم الطلب داخل حدود أراضي المملكة العربية السعودية. خطوات تجديد الإقامة إلكترونيا ورابط الخدمة خطوات تجديد الإقامة إلكترونيا ورابط الخدمة هناك خطوات ذكرتها وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات للتمكن من تجديد الإقامة، حيث تجديد الإقامة أمر في غاية الأهمية للمواطنين المقيمين، فإن الخطوات المطلوب اتباعها للحصول علي الإقامة الجديدة، هي تكون كالتالي: يسجل المقيم دخوله علي رابط بدء الخدمة إلكترونيا.

يتطلب من المواطن المقيم إدخال اسم المستخدم أويدخل رقم الهوية ثم يكتب كلمة المرور الخاصة بالمقيم، وتسجيل يكون عن طريق منصة أبسر الإلكترونية.

تقوم الخدمة بإرسال رسالة تحقق عبر الجوال المسجل علي أبشر.

يضغط المواطن المتقدم علي اختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم يختار خدمة تجديد الإقامة.

يقوم المواطن بالموافقة علي التعليمات ويضغط علي أيقونة التالي.

يحدد المواطنين فترة التجديد والضغط علي تأكيد البيانات لتجديد الإقامة.

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