عين الباشا : شبهة انتحار بوفاة عشريني

دوت الخليج :- عثرت الاجهزة الامنية مساء اليوم الخميس على جثة شاب عشريني في منطقة عين الباشا . وقال مصدر : ان الاجهزة الامنة نقلت جثة الشاب الى المستشفى وتحويله الى الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة ، لمعرفة ان كانت الوفاة طبيعية او فيها شبهة انتحار . والتحقيق جار .

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