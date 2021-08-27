تردد قناة الزمالك 2021 لمشاهدة احتفالات تسليم درع الدوري الممتاز وأخبار الصفقات

تردد قناة الزمالك 2021، واحدة من أهم القنوات الرياضية العربية التي يشاهدها الملايين في مصر والعالم العربي، والتي تعرض العديد من البرامج والفقرات المتميزة من خلال باقة من المع النجوم الرياضية المنتمية إلي نادي الزمالك المصري، ولكن تزايد البحث عن تردد القناة بعد تمكن الفارس الأبيض من الحصول على بطولة الدوري المصري الممتاز من أجل متابعة الاحتفالات ولقاء اللاعبين وأفراحهم بأعلي جودة بداية من اليوم بعد التحديثات الجديدة على التي أجريت على القناة خلال الساعات القليلة الماضية.

منذ الثلاثاء الماضي وعمليات البحث في مصر والدول العربية عن تردد قناة الزمالك تفوق البحث عن أشياء أخري، وخاصة من عشاق ومشجعي نادي الزمالك في العالم العربي، وربما تتزايد عمليات البحث أكثر مع الساعات القليلة المقبلة بعد انتهاء المباراة الختامية لبطولة الدوري المصري بين الزمالك المصري والبنك الأهلي والتي يتم فيها تسليم درع الدوري المصري، تنقل قناة الزمالك كافة الاحتفالات في جميع مدن وقري مصر أثناء تسليم الدرع في الملعب، الذي أعلن فيه أن نادي البنك الأهلي سيعمل ممر شرفي إلي فريق الزمالك قبل بدء اللقاء، الذي سيقام في تمام الساعة التاسعة مساءا على تردد قناة أون تايم سبورت.

تستطيع استقبال تردد قناة الزمالك الجديد من خلال الذهاب إلي قائمة الضبط وإضافة قناة ثم تسجيل البيانات التالية:

التردد: 11449

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز : 27500.

تقدم قناة الزمالك مجموعة مميزة من البرامج والفقرات يتابعها الملايين من أهم هذه البرامج التالي:

برنامج زمالكاوي: يقدم هذا البرامج كل من النجم الكبير خالد الغندور بداية من يوم الثلاثاء وحتي الجمعة، كما يقدمه الكابتن محمد أبو العلا بداية من السبت حتي الاثنين.

برامج الثالثة يمين: يقدم هذا البرنامج الكابتن عبد الواحد السيد نجم حراسة مرمي الزمالك السابق، في تمام الساعة التاسعة يوميا.

السابق، في تمام الساعة التاسعة يوميا. برنامج أخبارنا: تقديم نيرة الأحمر يتم استعراض مواعيد المباريات والصفقات الجديدة واخر أخبار الزمالك.

بالإضافة إلي برنامج الصباح وملخص المباريات وأهداف الزمالك وإذاعة مباريات الزمن الجميل لنادي الزمالك، لهذا كانت عملية البحث واسعة حول تردد قناة الزمالك 2021.