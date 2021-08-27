رسوم مكتب العمل برقم الإقامة من بوابة الخدمات لوزارة الموارد البشرية

رسوم مكتب العمل ، خدمة وفرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو وزارة العمل بمسماها السابق، وهي خدمة إلكترونية أي يمكن عمل استعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة عبر الإنترنت عبر بوابة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، وتستطيع أيضًا أن تحصل على فرصة الاستعلام عن الخدمات وسداد رسوم تراخيص العمل كل هذا برقم الإقامة للعامل الوافد إلى المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن رسوم مكتب العمل

وفرت وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع مكتب العمل السعودي خدمة استخراج رخص العمل أو تجديدها في حالة انتهى ترخيص العمل للعمالة الوافدة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية، ولكن ينبغي أن يتم سداد الرسوم التي يفرضها المكتب على العامل، ولهذا يمكن التأكد من سداد الرسوم عبر الطريقة التالية:

قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخدمات الإلكترونية.

قم بتسجيل حسابك وإدخال كلمة المرور واسم المستخدم.

قم بالدخول إلى تجديد ترخيص عمل أو إصداره، ومن ثم عليك كتابة رقم الإقامة أو رقم الحدود.

قم بإدخال رمز التأكيد، وبعدها قم بالضغط على تبويب بحث من أجل التعرف على قيمة المبلغ الخاص برخصة العمل وهل تم سداده أم لا.

كيفية استخراج رقم سداد تراخيص العمل

وعلى العمل الوافد أن يعيش على أرض المملكة قانونيًا حيث أن مخالفة القوانين بالمملكة تؤدي إلى دفع غرامة كبيرة وفي بعض الأحيان قد يصل الأمر إلى السجن، ومن أهم الإجراءات القانونية أن يتم استخراج رخصة العمل، ويمكن استخراج رقم سداد تراخيص العمل من خلال:

في البداية ستقوم بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنها إلى الخدمات الإلكترونية.

ستقوم بتسجيل الدخول ومن ثم ستقوم بالبحث عن اسم المنشأة المنتسب لها، وهنا سيكون لديك خيار تجديد أو إصدار الترخيص.

قم بكتابة الاسم حتى تحصل على أسماء العاملين في المؤسسة ومن ثم يمكن سداد الرسوم والحصول على رخصة العمل.

وبهذا تستطيع الاستعلام عن مصاريف الرسوم وأيضًا تقم بتجديد الرخصة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية برقم إقامة العامل الوافد وقد أشارت الحكومة السعودية إلى أن رقم سداد الرخصة تستمر صلاحيته 14 يوم.