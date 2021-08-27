صورة : حريق بمجمع الباص السريع في طبربور

دوت الخليج :- شب حرق بسيط مساء اليوم الخميس في مجمع الباص السريع بعمان . وقال مصدر : ان حريق شب داخل مجمع الباص السريع بمنطقة طبربور ، وتم التعامل معه . والتحقيق جار لمعرفة الاسباب .

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