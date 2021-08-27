هنية و مشعل يشاركان بتشييع جثمان غوشة في عمّان .. شاهد

دوت الخليج :- شارك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية و رئيسها بالخارج خالد مشعل، ومسؤول العلاقات عزت الرشق و الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة، والنائب صالح العرموطي، وشخصيات وطنية وسياسية و المئات من المواطنيين في تشييع جثمان القيادي بالحركة إبراهيم غوشة في عمان .

وتم تشييع القيادي ابراهيم غوشة إلى مثواه الأخير في مقبرة شمال عمان "شفا بدران" بعد أداء صلاة الجنازة في مسجد الجامعة الأردنية .