مجلس الأمن الدولى يطالب بملاحقة المسؤولين عن تفجيرات كابول

جدة - نرمين السيد - أدان مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة بشدة الهجمات الدموية التى وقعت أمس الخميس فى محيط مطار حامد كرزاى الدولى فى العاصمة الأفغانية كابول ودعا إلى ملاحقة المسؤولين عنها، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وأعرب أعضاء المجلس فى بيان صدر اليوم الجمعة، عن إدانتهم بأشد العبارات للهجمات التى أودت حسب آخر المعطيات بأرواح 170 شخصا، وقدموا تعازيهم إلى أسر الضحايا وتمنوا الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد المجلس على أن الإرهاب بمختلف أشكاله وأنواعه يشكل أحد أخطر التهديدات للأمن والسلام الدوليين، مضيفا: "الاستهداف المتعمد لمدنيين وعسكريين يساعدون فى إجلائهم يمثل أسلوبا بشعا تماما ويجب إدانته".

وأكد المجلس على ضرورة "محاسبة مدبرى ومنظمى وممولى وداعمى هذه الأعمال الإرهابية البغيضة وتقديمهم للعدالة"، وحث جميع الدول، بالتوافق مع مسؤولياتها بموجب القانون الدولى وقرارات المجلس ذات الصلة، على التعاون مع السلطات المختصة بهدف تحقيق هذا الهدف.

وأشار المجلس إلى أهمية محاربة الإرهاب فى أفغانستان لضمان عدم استغلال أراضيها لتهديد أو مهاجمة أى دولة أخرى، مضيفا أنه ينبغى ألا يدعم أى أفراد أو مجموعات فى داخل أفغانستان الإرهابيين الذين ينشطون فى أراضيها وخارجها.

وأعلن تنظيم "ولاية خراسان"، التابع لتنظيم "داعش"، مسؤوليته عن تفجيرات أمس.