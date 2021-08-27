مصرع 16 شخصا إثر حريق فى مصنع كيماويات جنوبى باكستان

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة ومسؤولو الإطفاء إن الحريق اندلع فى مصنع كيماويات متعدد الطوابق شرقى المدينة الواقعة جنوبى باكستان، بحسب وكالة "رويترز". ولقى العديد من عمال المصنع مصرعهم بعد أن حوصروا فى الطابق الثانى بسبب الحريق الذى اندلع فى الطابق الأرضى من المصنع المكون من ثلاثة طوابق. وقال ساكيب إسماعيل ميمون نائب المفتش العام شرقى كراتشى لـ"رويترز": "قتل 16 شخصا على الأقل فى الحريق". وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية خاصة دخانا رماديا كثيفا يتصاعد من الطوابق العليا للمصنع.

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