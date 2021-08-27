إصابة 33 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلى خلال مواجهات بنابلس

جدة - نرمين السيد - قال الهلال الأحمر الفلسطينى إن عشرات المواطنين أصيبوا بجروح مختلفة بعد صلاة الجمعة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلية على جبل صبيح فى قرية بيتا جنوب نابلس.





وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر الفلسطينى إن "33 مواطنا أصيبوا بجروح بينهم 26 إصابة بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقد قدمت لهم الطواقم الطبية الفلسطينية الإسعافات الأولية الميدانية"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وأضاف جبريل أن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقد تم نقلهما إلى المستشفى الميدانى لتلقى العلاج كما أصيب خمسة مواطنين بكسور وجروح مختلفة نتيجة سقوط خلال مطاردة الجيش الإسرائيلى لهم. وقد أدى مئات المواطنين صلاة الجمعة اليوم على جبل صبيح احتجاجا على استمرار إقامة البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح جنوب بيتا.

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