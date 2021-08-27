نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنطلاق التسجيل بالمنصة الإلكترونية للحصول على منحة 300 دينار تونسي للمساعدات الإستثنائية التونسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منحة 300 دينار تونسي، أعلن وزير الشئون الاجتماعية محمد الطرابلسي انه بعد الدخول علي المنصة الاليكترونية والتسجيل ان يقوموا بعمل حقيبة اليكترونية أو فتح حساب ايرادي ، وهذا بالدخول علي *1021*بطاقة التعريف (بطاقة الرقم القومي )# ومن ثم يتتبع الخطوات واستلام المنحة سواء بقيامه باختيار البنك او البريد او ما يريد من خلاله الحصول علي منحة 300 دينار تونسي.

وزارة الشئون الأجتماعية

أعلنت عن إنطلاق التسجيل بالمنصة الإلكترونية للحصول على منحة 300 دينار للمساعدات الإستثنائية التونسية ، وهي منصة أكدت وزارة الشئون الاجتماعية انها للفئات غير مسجلة ببرنامج الائتمان الاجتماعي كالمتقاعدين ، والعاملين للقطاع الخاص ، والأجراء المتمتعون بالتغطية الأجتماعية ، وغير المنتفعين بها .

كيفية التسجيل لمنحة 300 دينار

يسعي عدد كبير من المواطنين لللتسجيل للحصول علي منحة 300 دينار تونسي التي أعلن عنها وزير الشئون الأجتماعية محمد الطرابلسي ومن هنا خطوات التسجيل من خلال الموقع الرسمي :

الدخول علي موقع وزارة الشئون الاجتماعية والتسجيل من خلال منصة أمان عبر الرابط الاتي http://amen.social.tn. متابعة التسجيل واتباع الخطوات عن طريق ادخال *1021*بطاقة التعريف #. التاكد من كتابة جميع البيانات الخاصة بك صحيحة مع مراعاة الدقة وعدم الخطأ . تأكيد تسجيل طلبكم عن طريق اتمام التسجيل وانتظار الموافقة علي طلبكم .

المنتفعين منحة 300 دينار تونسي وموعد المنحة

ونذكر ايضا من هم المنتفعين بمنحة 300 دينار تونسي وموعد المنحة التي قد أعلنت عنها وزارة الشئون الأجتماعية. انه سوف تبدأ عملية التسجيل لمنصة المساعدات المالية والمنح الاستثنائية ابتداءا من يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر أغسطس لعام 2021 الي يوم الخميس الموافق 23 من شهر سبتمبر لعام 2021 . وذلك من خلال المنصة الاليكترونية وأعلن ايضا ان من لهم حق الانتفاع بهذه المساندات المالية هم الأسر الفقيرة التي لا يتجاوز دخلهم عن 300 دينار شهريا ومنهم :-

كبار السن والأسر الممنتفعة بمنح الشيخوخة والمتقاعدين لهم الحق في هذه المنحة شهريا . الأسر ذات الدخل المنخفض ومحدودي الدخل لهم الحق بالانتفاع بهذه المنحة . من لا يتمتعون باي تغطية اجتماعية من الأسر . الذين يستفيدون من منح العلاج المجاني . الأسر المستفيدة ببطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة .

وينبغي علي من يريد الحصول علي منحة 300 دينار تونسي التسجيل من خلال رابط المنصة ومن ثم اخال كود *1021*رقم البطاقة التعريفيه التونسية # واستكمال باقي البيانات ، ومراعاة الدقة والوضوح واتمام التسجيل ، وسوف يتم الرد عليكم من خلال طريقة التواصل عن طريق رسالة تنص علي قبول طلبكم والموافقة عليه او عدم قبول طلبكم .

شروط الانتفاع بالمساعدات الظرفية المالية والاستثنائية

ويجب العلم انه ليس كل من يقوم بالتسجيل لمنحة 300 دينار تونسي الي تعلن عنها وزير الشئون الاجتماعية انه سوف يتم الموافقة وقبول الطلب ، ولكن سوف يتم دراسة جميع الحالات التي تقدم علي الطلب ومن ثم فقط من تنطبق عليه الشروط هم من سوف يحصلون علي المنحة ووسوف نعرض الشروط المطلوبة

أولا من هم يستفيدون بالمنحة الشهرية التابعة للعائلات الفقيرة والأسر الفقيرة :-

لا يوجد شروط محدده

ثانيا العاملون لحسابهم الخاص والمنضمين لأحدي أنظمة الضمان الأجتماعي :-

1- ان لا يتعدي أجر هذه الأسر عن الأجر المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك عبر الثلاثية الرابعة من عام 2020 أو الثلاثية الأولي لعام 2021 مبلغ 300 دينار تونسي .

2- ان لا يكون رئيس العائلة او من ينوب عنه مالكا لعربة يكون لها تاريخ أول اذن بالجولان أقل من خمسة عشر سنة من تاريخ تقديم مطلب الانتفاع .

3- عدم تجاوز مبلغ 300 دينار شهريا من مجموع دخل رئيس العائلة او قرينة .

4-ان لا يكون رئيس العائلة ينتفع باي برنامج عمومي اخر في السنة الحالية .

5-ان لا يكون رئيس العائلة يستفيد باي مساعدات اجتماعية بنفس العنوان .

6-عدم قيام طالب الانتفاع بعمليات بيع او عمليات شراء لأكثر من عربتين لهذا العام لسنة 2020 وسنة 2021.

ثالثا أصحاب منح الشيخوخة والمتعاقدين والمنتفعين ببطاقات العلاج المجاني دون المنح الشهرية والنتفعون ببطاقات العلاج المخفضة والفئات التي لا تحصل علي اي تغطية اجتماعية :-

1- ان لا يحصل رئيس العائلة او قرينه علي دخل اكثر من 300 دينار شهريا .

2-ان لا يحصل رئيس العائلة او قرينه علي عربه يكون اذن اول لها للجولا اقل من 15 عام من تاريخ طلب الانتفاع .

3- ان لا يقوم رئيس العائلة او قرينة من قيام طلب بيع او طلب شراء لأكثر من عربتين خلال عام 2020 او عا 2021 .

4-عدم انتفاع رئيس العائلة او قرينة بالاستفاده من المساعدات الاجتماعية بنفس العنوان من السنة الحالية .

5- ان لا يقوم رئيس العائلة او قرينة بالستفادة من برامج او اليات عمومية أخري من السنة الحالية .