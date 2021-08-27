- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر الفوز في مسابقة الحلم على جائزة 250 ألف دولار في المقال التالي
أيام قليلة ونستقبل حلقة السحب الجديد في مسابقة الحلم على جائزة الربع مليون دولار، التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع استقبال طلبات الاشتراك في المسابقة من جميع الدول عبر الطرق الأساسية للمشاركة، سواء من خلال الاتصال على الرقم المرادف لدولتك، أو من خلال إرسال رسالة نصية على نفس الرقم تحتوي على كلمة حلم، أو من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية ثم تثبيته واتباع باقي الخطوات، أو عبر تعبئة النموذج المدرج على الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة.
سر الفوز في مسابقة الحلم
أما عن سر الفوز في مسابقة الحلم، فهو فور الانتهاء من اتباع أي طريقة سابقة من طرق الاشتراك في المسابقة، عليك اتباع عدد من الخطوات التالية، التي تمكنك من تقريب فرصتك في الفوز ودخول السحب على الجوائز المتتالية، ومن أبرزها الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك، ثم الموافقة على الشروط والبنود التي تقرها المسابقة من الموافقة على المشاركات وعلى عرض الإعلانات وغيرها، بالإضافة إلى تفعيل الاشتراك عبر تحميل تطبيق حلم للجوالات.
أرقام الاشتراك من جميع الدول
أما عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول، لضمان دخول السحب الجديد، فهي كما موضحة في السطور التالية:
- أرقام الاشتراك من مصر والعراق:
- Etisalat 95450
Vodafone 95450
Orange 95450
Asiacell 2266
Korek 2180
Zain 2833 1200
- أرقام الاشتراك من الأردن وفلسطين:
- Orange 98880
Umniah 98858
Zain 98858 70
Jawwal 1623
Wataniya 6750
- أرقام مسابقة الحلم من سوريا وموريتانيا:
- MTN 1736
Syriatel 1736
Mauritel 1559
- أرقام الاشتراك من المغرب وتونس:
- Inwi 9669
Orange 9669
Tunisie Telecom 85988
Ooredoo 85988
ORANGE 85988
- أرقام الكويت والمملكة العربية السعودية:
- Zain 96922
VIVA 50640
GSM 4141
gsm 4141
Mobily 650444
Zain 755505
Zain 755505
Mobily 650444
LEBARA 313131
Virgin Mobile 300300
Thuraya 0088216101074
- أرقام الإمارات والبحرين وسلطنة عمان:
- Etisalat 6070
Du 3636
Batelco 94000
VIVA 98885
VIVA 98885
Batelco 94000
GSM 90434
وفي حالة عدم وجود رقم أو اسم دولتك بين الأسماء السابق ذكرها المعتمدة من قبل إدارة المسابقة، يمكنكم المشاركة من خلال الاتصال على الرقم الدولي الموحد من جميع الدول: (GSM 0088216101092).
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر الفوز في مسابقة الحلم على جائزة 250 ألف دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.