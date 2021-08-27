الارشيف / أخبار عالمية

سر الفوز في مسابقة الحلم على جائزة 250 ألف دولار

0 نشر
محمد أحمد 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر الفوز في مسابقة الحلم على جائزة 250 ألف دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر الفوز في مسابقة الحلم على جائزة 250 ألف دولار - ثقفني

أيام قليلة ونستقبل حلقة السحب الجديد في مسابقة الحلم على جائزة الربع مليون دولار، التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع استقبال طلبات الاشتراك في المسابقة من جميع الدول عبر الطرق الأساسية للمشاركة، سواء من خلال الاتصال على الرقم المرادف لدولتك، أو من خلال إرسال رسالة نصية على نفس الرقم تحتوي على كلمة حلم، أو من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية ثم تثبيته واتباع باقي الخطوات، أو عبر تعبئة النموذج المدرج على الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة.

سر الفوز في مسابقة الحلم

أما عن سر الفوز في مسابقة الحلم، فهو فور الانتهاء من اتباع أي طريقة سابقة من طرق الاشتراك في المسابقة، عليك اتباع عدد من الخطوات التالية، التي تمكنك من تقريب فرصتك في الفوز ودخول السحب على الجوائز المتتالية، ومن أبرزها الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك، ثم الموافقة على الشروط والبنود التي تقرها المسابقة من الموافقة على المشاركات وعلى عرض الإعلانات وغيرها، بالإضافة إلى تفعيل الاشتراك عبر تحميل تطبيق حلم للجوالات.

سر الفوز في مسابقة الحلم على جائزة 250 ألف دولار

أرقام الاشتراك من جميع الدول

أما عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول، لضمان دخول السحب الجديد، فهي كما موضحة في السطور التالية:

  1. أرقام الاشتراك من مصر والعراق:
  2. Etisalat 95450
    Vodafone 95450
    Orange 95450
    Asiacell 2266
    Korek 2180
    Zain 2833 1200
  3. أرقام الاشتراك من الأردن وفلسطين:
  4. Orange 98880
    Umniah 98858
    Zain 98858 70
    Jawwal 1623
    Wataniya 6750
  5. أرقام مسابقة الحلم من سوريا وموريتانيا:
  6. MTN 1736
    Syriatel 1736
    Mauritel 1559
  7. أرقام الاشتراك من المغرب وتونس:
  8. Inwi 9669
    Orange 9669
    Tunisie Telecom 85988
    Ooredoo 85988
    ORANGE 85988
  9. أرقام الكويت والمملكة العربية السعودية:
  10. Zain 96922
    VIVA 50640
    GSM 4141
    gsm 4141
    Mobily 650444
    Zain 755505
    Zain 755505
    Mobily 650444
    LEBARA 313131
    Virgin Mobile 300300
    Thuraya 0088216101074
  11. أرقام الإمارات والبحرين وسلطنة عمان:
  12. Etisalat 6070
    Du 3636
    Batelco 94000
    VIVA 98885
    VIVA 98885
    Batelco 94000
    GSM 90434

أرقام المشاركة في مسابقة الحلم 2021

أرقام المشاركة في مسابقة الحلم 2021 وسر الفوز في المسابقة سريعًا

وفي حالة عدم وجود رقم أو اسم دولتك بين الأسماء السابق ذكرها المعتمدة من قبل إدارة المسابقة، يمكنكم المشاركة من خلال الاتصال على الرقم الدولي الموحد من جميع الدول: (GSM 0088216101092).

الوسوم

error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر الفوز في مسابقة الحلم على جائزة 250 ألف دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا