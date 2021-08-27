فيديو.. حريق ضخم يلتهم برجا سكنيا شاهقا فى الصين

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات المحلية إن الحريق نشب فى إحدى الشقق فى الطابق الـ19، قبل أن ينتشر بعد فترة من الوقت إلى مختلف أطراف المبنى الذى تسكنه 419 عائلة (818 شخصا).

وذكرت السلطات أنه لم ترد فور اندلاع الحريق معلومات عن وجود مصابين أو عالقين فى المبنى.

ويشارك فى إخماد النيران 68 عربة إطفاء و366 إطفائيا، حسمبا نقلت قناة "روسيا اليوم".