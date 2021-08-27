البنتاجون: انتحارى واحد فقط هو من نفذ تفجير مطار كابول

جدة - نرمين السيد - وصححت البنتاجون، فى تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس"، تقييمها السابق، بشأن انفجار مطار كابول، الذى رجحت فيه وجود مفجرين انتحاريين وانفجارين منفصلين فى محيط المطار.

ونقلت الوكالة عن الجنرال هانك تايلور، المتحدث باسم البنتاجون، قوله: "لا نعتقد أن انفجارا آخر وقع فى فندق بارون أو بالقرب منه، كان مفجرا انتحاريا واحدا."

وكان تنظيم "داعش" الإرهابى قد أعلن، فى وقت سابق، مسؤوليته عن انفجار فى محيط مطار كابول صباح أمس الخميس.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن وكالة أنباء "أعماق" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية فى حسابها على قناة تليغرام، إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذى وقع خارج مطار كابول أمس الخميس.

وكان مسؤول أمريكى قد قال إن انتحاريا تابعا لتنظيم "داعش" الإرهابى، هو المسؤول عن الانفجار فى محيط مطار "كابول".