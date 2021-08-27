مانشستر يونايتد يعلن التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع رونالدو

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، توصله إلى اتفاق للتعاقد مع المهاجم كريستيانو رونالدو من يوفنتوس.

ولم يتبق حاليا سوى انتظار الانتهاء من الاتفاق على البنود الشخصية وإجراءات التأشيرة والفحص الطبي.

ولم يكشف النادي الإنجليزي عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية وإيطالية ذكرت أن يونايتد تعاقد مع رونالدو مقابل 25 مليون يورو.

ونشرت صفحة "مانشستر يونايتد" الرسمية على تويتر صورة قديمة لرونالدو بقميص "الشياطين الحمر"، وعلقت عليها بالقول "مرحبا بك من جديد في يونايتد".

وكانت تقارير إعلامية ترجح انتقال "الدون" إلى مانشستر سيتي، لكن المفاوضات باءت بالفشل.

وسيعود الدولي البرتغالي إلى النادي الذي فاز معه بثمانية ألقاب كبرى بين 2003 و2009.

وخلال فترته الأولى مع "مان يونايتد"، سجل رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، 118 هدفا في 292 مباراة.

وفاز كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، حتى الآن بأكثر من 30 لقبا كبيرا خلال مسيرته، بما في ذلك خمسة ألقاب دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب كأس العالم للأندية، وسبعة ألقاب في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا..