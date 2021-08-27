هكذا علق كلوب على صفقة عودة رونالدو إلى الشياطين الحمر

قال مدرب ليفربول يورغن كلوب إن انتقال كريستيانو رونالدو "ليس عملا من أجل المستقبل" وأعرب عن أسفه لأنه "يجب أن تكون هناك طرق مختلفة" لبناء فريق ناجح.

وأكمل رونالدو ، 36 عامًا، عودة رائعة إلى مانشستر يونايتد يوم الجمعة، بعد 12 عامًا من مغادرة النادي للانضمام إلى ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي عالمي آنذاك بلغ 80 مليون جنيه إسترليني.

وسيوقع اللاعب البرتغالي الدولي عقدًا لمدة عامين في أولد ترافورد.

وقال كلوب، الذي أنفق 36 مليون جنيه إسترليني فقط على مدافع لايبزيغ إبراهيما كوناتي هذا الصيف، في مؤتمر صحفي إنه يعتقد أن صفقة رونالدو تسلط الضوء على مخطط بعض الأندية التي تستعد لإنفاق مبالغ كبيرة لتحقيق نجاح فوري بدلاً من البناء على المدى الطويل.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الجمعة "لقد شاهدتها [قصة رونالدو] كمشجع لكرة القدم ، لكن ليس لدي أي علم بها" .

وأضاف :"لا يتعلق الأمر بالحكم على ذلك ، ولكن إذا كان بإمكان الأندية الأخرى القيام بذلك ، فهذا ليس عملا من أجل المستقبل ، إنه يتعلق بالآن".

"هذه هي الطريقة التي تعمل بها بعض الأندية وهذا جيد، ولكن يجب أن تكون هناك طرق مختلفة، الأندية التي تظهر بعد عامين أو ثلاثة وتحقق نجاحًا.

"الأمر ليس دائمًا مع أفضل فريق في العالم ، يتعلق الأمر بالتطوير كفريق ونادي وهذا ما فعلناه".

"لدينا موارد ونحن نبني منذ فترة. ليس لدي وقت للنظر في الأندية الأخرى. أرى الأخبار ، لكن ليس لدي وقت للتفكير فيما يمكنهم القيام به.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية هذه انتقال بعض أكبر نجوم اللعبة إلى الأندية ، حيث غادر ليونيل ميسي برشلونة إلى باريس سان جيرمان، فيما يقترب ريال مدريد من صفقة ضم مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.