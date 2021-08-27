لندن: مقتل 3 بريطانيين بينهم طفل فى انفجار مطار كابول

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، جاء فى بيان بريطانى أن لندن لن تتخلى عمن يحتاج للمساعدة ولن تستسلم للإرهابيين. وأدى تفجير انتحارى قرب مطار كابول، تبناه تنظيم داعش الإرهابى، أمس الخميس، لوقوع العديد من القتلى والمصابين من المواطنين الأفغان والجنود الأمريكيين وغيرهم، خلال عمليات الإجلاء التى تنفذها القوات الأمريكية وحلفاءها من أفغانستان، عقب وصول حركة طالبان وسيطرتها بقوة السلاح على مقاليد الأمور فى البلاد.

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