طالبان تعلن عن اعتقالات فى مطار كابول على خلفية التفجيرات

جدة - نرمين السيد - وأضاف المتحدث باسم طالبان لوكالة "نوفوستى" الروسية "نعم تم اعتقال عدة أشخاص".
وأشار إلى أنه من السابق لأوانه بعد، الكشف عن أية تفاصيل حول الموضوع.
يوم أمس الخميس تم استهداف مطار كابول بتفجيرات، أحدها بالقرب من فندق البارون، حيث تجمع، بحسب تقارير إعلامية، أجانب، بينهم مواطنون بريطانيون وأمريكيون.
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابى، مسؤوليته عن الهجوم على المطار.
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