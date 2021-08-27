تنزيل 1000 قناة على نايل سات بتردد واحد فقط 2021 تنزيل جميع القنوات خلال دقيقة

تنزيل 1000 قناة على نايل سات بتردد واحد فقط 2021 تنزيل جميع قنوات النايل سات خلال دقيقة، نظراً لتغيير ترددات معظم قنوات النايل سات، ازدادت عملية البحث مؤخراً على تردد شبكي واحد فقط لتنزيل جميع قنوات النايل سات، أسهل طريقة لتنزيل 1000 قناة خلال دقيقة واحدة سواء كانت قديمة أو جديدة حتى تاريخ يوم البحث، تنزيل 1000 قناة على نايل سات بتردد واحد فقط 2021 تنزيل جميع قنوات النايل سات خلال دقيقة واحدة.

تنزيل 1000 قناة على نايل سات بتردد واحد

هناك طرق معتادة لتنزيل القنوات وهي تنزيل كل قناة على حدى عبر إدخال التردد الخاص بها، ولكن هذه الطريقة تستغرق وقت ومجهود هائل رغم أنه يمكنك تنزيل جميع قنوات النايل سات بتردد واحد فقط، ولكي تتمكن من تحقيق ذلك يتم النقر على زر Menu من الريموت كنترول ثم اختيار قائمة الترددات، ثم يتم النقر على الزر الخاص بأمر الإضافة والذي يختلف لونه في الريموت كنترول تبعاً لنوع جهاز الإستقبال.

تردد شبكي واحد لتنزيل جميع القنوات

بعد النقر على زر الإضافة لإدخال بيانات التردد، يتم إضافة التردد الشبكي لتنزيل جميع قنوات النايل سات بسهولة سواء كانت قديمة أو جديدة حتى تاريخ اليوم، حيث يتم إدخال التردد ( 12228 )، معدل الترميز يظل كما هو ( 27500 ) والإٍستقطاب ( أفقي ) أو ( H )، ثم يتم النقر على OK هذا التردد حزمة عامة لتنزيل جميع القنوات، ثم يتم وضع علامة صح على التردد الذي تم إدخال كافة البيانات الخاصة به، ونلاحظ أن ضبط الهوائي أو خدمة ضبط الهوائي بجانبها كلمة Info، يتم النقر على زر Info من الريموت كنترول لتظهر قائمة ضبط الهوائي، ومن قائمة مرسل يتم اختيار التردد الذي تم إدخاله.

تنزيل جميع قنوات النايل سات خلال دقيقة

يتم النقر على التردد الذي تم إدخاله من قائمة ضبط الهوائي، وفي أسفل الشاشة نجد زر يحمل إسم بحث ويختلف لونه في الريموت كنترول كذلك حسب نوع جهاز الإستقبال، يتم تغيير بحث عن الشبكة إلى فتح، مع تغيير نوع القناة إلى مجانية ونوع البحث إلى بحث أعمى، يتم النقر على زر البدء وسوف نلاحظ تنزيل القنوات على الفور وخلال دقائق عدة يتم تنزيل أكثر من 1000 قناة، تنزيل 1000 قناة على نايل سات بتردد واحد فقط 2021 تنزيل جميع قنوات النايل سات خلال دقيقة.