احتجاجات وقطع طرقات بسبب فقدان المحروقات من محطات الوقود في لبنان .. بالفيديو

دوت الخليج :- شهدت مختلف الأراضي اللبنانية، اليوم الاثنين، احتجاجات وقطع طرق بسبب فقدان المحروقات من محطات الوقود، بالرغم ارتفاع سعر بعض المشتقات النفطية بنسب كبيرة جدا.

وقطع عدد من اللبنانيون بعض الطرقات بالشاحنات والسيارات، فيما قطع البعض الآخر الطرقات بالحجارة والحواجز والإطارات المشتعلة.

هذا ويعاني لبنان من شح في الوقود، حيث لا يزال اللبنانيون ينتظرون بالساعات وعلى امداد كيلومترات أمام محطات الوقود، لتعبئة البنزين.

ويأتي ذلك رغم إعلان المديرية العامة للنفط أمس، عن أسعار جديدة للمحروقات، بعد قرار السلطات بمعالجة تداعيات أزمة المحروقات من خلال اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ليرة لبنانية لشراء المحروقات، إذ ارتفع السعر الرسمي للبنزين 95 أوكتان بذلك، بنحو 66%، في أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان في تاريخه الحديث.

المصدر: RT



