اللبنانية باهو قسطنطين: سأقاوم من ظلمنا كما أقاوم السرطان

تصدرت صورة اللبنانية باهو قسطنطين (42 عاما) مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، بعدما شاركت في اعتصام مرضى السرطان، الذي أقيم في وسط العاصمة بيروت أمام مبنى الأمم المتحدة.

وتحدثت المهندسة باهو لموقع "دوت الخليج"، فقالت: "أردت من خلال مداخلتي في اعتصام وسط بيروت أن عبر عن أوجاعي وأوجاع جميع مرضى السرطان في لبنان رفاقي وأخواتي في الوجع".

وذكرت: "خسرت شعري وحالتي النفسية في الحضيض ولا أحد يسأل علينا.. أنا مستعدة لأن أدفع ثمن الدواء ولكن يجب أن يوفر لنا من الصيدليات".

وشددت قسطنطين على أن آلامها هي آلام كل زملائها المرضى، مضيفة "لم نعد نتمكن من الوصول إلى مراكز العلاج بسبب عدم توفر البنزين".

وقالت: "منذ الصباح الباكر تلقيت العديد من الاتصالات الهاتفية المتضامنة معي من أجل تأمين علاجي، وأنا بدوري أشكر الجميع وأقول لهم: أمنوا الدواء ليس لي فحسب إنما لكل مرضى السرطان، جميعنا في لبنان بخطر".

ولفتت: "من بين الاتصالات التي وردتني، اتصال من شخصية إماراتية ووعدت بإرسال العلاج المناسب لي وللمرضى".

وأضافت: " أما بالنسبة للمغتربين اللبنانيين فقد تلقيت اتصالات من أميركا وكندا أعربت عن مساندتها لنا".

وتابعت: "منذ شهرين لم أتلق العلاج، واليوم أعاني من ورم في اليد. أنا في المرحلة الرابعة من العلاج وهو مكلف وغالي الثمن وغير متوفر، وهناك فرق في سعر الضمان الصحي ويبلغ ثمن حقنة الدم الواحدة أكثر من 800 ألف ليرة لبنانية ويجب تكرار هذا العلاج ثلاث مرات أسبوعيا.. في الآونة الأخيرة أي بعد انقطاع الدواء من السوق كنت قد حصلت على بديل له واليوم بات البديل بحكم المفقود أيضا".

وأشارت إلى أن الأدوية الخاصة بعلاج السرطان مفقودة نهائيا "حتى وقبل أن تفقد من الصيدليات كان ثمنها غاليا جداً وليس بمقدور المريض الحصول عليها".

مهندسة الزخرفة الداخلية باهو قسطنطين لا زالت تعمل في بعض الورش القديمة، تزين جدرانها وكلها أمل أن تعود الحياة الطبيعية إلى لبنان كي لا تخسر عملها، فهي المعيلة لابنتها الصغيرة ولوالدتها، وتعيش معهما ومع شقيقها الأصغر.

وقالت قسطنطين إنها "لن تفقد الأمل وقد وعدت طبيبها الخاص بأن تبقى قوية العزيمة"، مضيفة "رغم تراجع حالتي خطوات كبيرة إلى الوراء إلا أنني إن شاء الله سأهزم من ظلمنا مثلما سأهزم السرطان.

وعن قرار الرحيل من لبنان، قالت "من الأمور المستحيلة بالنسبة لي مغادرة لبنان.. كيف أهجر لبنان وأتركه لفريق لا يعي كيف يحل مشاكله؟ سأقاومهم كما أقاوم المرض ولن أترك لبنان مهما حصل".