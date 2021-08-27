بايدن يطلق يد العسكريين الأمريكيين فى ولاية خراسان الأفغانية

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول إن مستشارى إدارة بايدن حذروا الرئيس من احتمال وقوع هجوم إرهابى آخر فى كابول.

وأضاف أن المسؤولين العسكريين أبلغوا بايدن أن الأيام القليلة القادمة للمهمة ستكون أكثر الفترات خطورة حتى الآن.

وتوعد بايدن فى كلمة الخميس بملاحقة قادة تنظيم "داعش" المسؤولين عن هجوم كابول أينما كانوا، دون عمليات عسكرية واسعة النطاق.

ولفت بايدن الى أن تقييمات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن الهجوم على مطار كابول فى أفغانستان نفذه فرع لتنظيم داعش.

وأضاف بايدن أنه وجه البنتاجون بوضع خطط لملاحقة قادة تنظيم داعش المسؤولين عن الهجوم، مؤكدا أن "عليهم أن يعرفوا أننا لن نغفر ولن ننسى.. ونحن سنلاحقكم وسيدفعون الثمن".

وتابع: "سنرد بالقوة والدقة فى الوقت الذى سنحدده وفى المكان الذى سنحدده".

وارتفعت حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول الذى وقع يوم أمس إلى 90 شخصا إضافة إلى مقتل 13 جنديا أمريكيا وتسجيل أكثر من 150 إصابة.