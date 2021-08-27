ims.education.qa رابط تسجيل دخول منصة قطر التعليمية LMS للتعليم عن بعد 2021 

رابط تسجيل دخول منصة قطر التعليمية LMS للتعليم عن بعد 2021 في ظل التقدم التعليمي وتحول العملية التعليمية في قطر مع الوقت الى النظام الالكتروني، فقد أطلقت وزارة التعليم القطرية مجموعة من المنصات التعليمية خلال الفترة الماضية والتي تقدم خدمات التعليم عن بعد لجميع المراحل التعليمية في كافة أنحاء قطر، ولعل أهم هذه المنصات التعليمية هي منصة قطر التعليمية LMS والتي تتيح الكثير من الخدمات التعليمية للطلاب للتواصل التعليم عن بعد، ويتساءل الكثير من الأشخاص عن كيفية التسجيل بمنصة قطر التعليمية LMS الأساتذة من الخدمات التعليمية المختلفة، لذلك نهتم من خلال هذا المقال تحديدا رابط تسجيل دخول منصة قطر التعليمية للحصول على الخدمات التعليمية المختلفة.

خدمات منصة قطر التعليمية

تعتبر منصة قطر التعليمية LMS واحدة من أهم المنصات التعليمية وأشهرها، والتي أطلقتها وزارة التعليم القطرية بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا خلال الفترة الماضية والتي أدت الى تعطيل العملية التعليمية بالشكل التقليدي في المدارس، حيث لجأت وزارة التعليم القطرية الى عملية التعليم عن بعد لطلاب جميع المراحل التعليمية، وتقدم منصة قطر التعلمية الكثير من الخدمات التعليمية عن بعد ومن اهمها ما يلي.

تقديم كافة المناهج الدراسية الخاصة بالطلاب للاستفادة منها بشكل الكتروني.

تقديم كافة الدروس والشرح للطلاب من خلال توفير مجموعة كبيرة من الفيديوهات التعليمية اللازمة لكل طالب لكي يتم استيعاب المواد الدراسية بسهولة لجميع المراحل التعليمية.

اجراء المتابعة الدورية للدورس التعليمية عن بعد بدون حدوث تراكم في المواد التعليمية لدى الطلاب.

رابط تسجيل دخول منصة قطر التعليمية 2021

يمكن لكافة الطلاب التسجيل في منصة قطر التعليمية للاستفادة من كافة الخدمات التعليمية التي توفرها المنصة للطلاب عن بعد، على ان يتم ذلك من خلال اتباع ما يلي من خطوات.