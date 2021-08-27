رابط التسجيل للحصول على 300 دينار تونسي من منصة أمان، أتاحت وزارة الشئون الاجتماعية التونسية فرصة للعاطلين والغير القادرين على أعباء المعيشة للحصول على منحة قَدرُها 300 دينار تونسي، حيثُ يمكن للراغبين في الحصول على المنحة زيارة الموقع الرسمي للوزارة وهي منصة أمان، والقيام بالتسجيل داخل المنصة، ولقد أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية انه من يوم الثلاثاء الموافق 25 أوت هو بداية التسجيل في المنصة أمام المواطنين التونسيين.

منصة أمان للحصول على 300 دينار تونسي Amen Social Tn Inscription

قامت وزارة الشئون الاجتماعية التونسية بعمل عدة دراسات على الحالة المادية للعدد من الأسر ذوي الدخول المنخفضة “كبحث حالة” لمنحهم تلك المنحة للرفع من مستوى الحالة المادية، ولقد وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي على أساسها يتم صرف المنحة، ومن المعروف أن وزارة الشئون الاجتماعية قد أعلنت أن التسجيل يتم إلكترونياً أو من خلال إرسال رسالة نصية عبر رقم *1021* وتسجيل رقم الوطني للتقدم، وسوف يتم تأكيد الرسالة وإتمام التسجيل عن طريق عودة إرسال رسالة نصية من قبل الوزارة.

الولوج الإلكتروني عبر رابط Amen Social Tn Inscription

تسجيل رقم الهاتف الرقم التعريفي للمتقدم

تعبئة كافة البيانات المطلوبة بدقة

ثم تصل رسالة تأكيدية بتمام عملية التسجيل.

كيفية التقدم للحصول على منحة 300 دينار تونسيموعد صرف منحة 300 دينار تونسي

لقد أكد معالي وزير الشئون الاجتماعية للجمهورية التونسية انه من بداية شهر سبتمبر المقبل سوف يتم صرف المنحة للمستوفين الشروط، وتستمر مدة التسجيل في منصة أمان أمام المتقدمين لمدة أسبوعين كاملين، ولقد أكدت الوزارة بأن هناك مايقرب من مليون أسرة تونسية سوف تستفيد من تلك المنحة، كما وفرت الوزارة خدمة العملاء على رقم 80101021 لتلقي جميع الاتصالات والإجابة على جميع الاستفسارات من قبل المواطنين المتقدمين للحصول على المنحة، بجانب الردود على جميع الاستفسارات التي ترسل عبر صندوق الرسائل من خلال موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وهذا يكون على مدار اليوم الكامل، ويعتبر الهدف الاول والرئيس من تلك المنحة هو مد يد العون والمساعدة للأسر المتضررة من آثار جائحة فيرس كورونا المستجد.