مواصفات الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي وشروط الحصول عليها 1443هـ ، وفقًا لتصريحات أقرتها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على تويتر، و تبعًا لنشر فيديوهات توعوية للمواطنين السعوديين، بأنه لابد من توافر بعض المواصفات القياسية في الحقيبة المدرسية ومراعاة شروط وضوابط معينة للحصول عليها، حرصًا على سلامة وصحة الطلاب حتى لا تتسبب في شعور الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية بالعديد من الأمراض الخاصة بالعمود الفقري والرقبة والذراعين.

مواصفات الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي 1443هـ

أقرت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية خلال حملات التوعية الخاصة ببداية العام الدراسي الجديد، بأنه لابد من توافر عدة مواصفات صحية خاصة بالحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي ومن هذه المواصفات الصحية مايلي:

تفاديًّا لعدم اعوجاج العمود الفقري وعدم حدوث آلام في الكتف والرقبة والذراعين لابد من حمل الحقيبة على الكتفين وعدم حملها على كتف واحد.

الحرص على إبقاء قامة الطفل مستقيمة أثناء حمل الحقيبة المدرسية تجنبًا لمشاكل العمود الفقري الكثيرة.

عند ترتيب الحقيبة المدرسية مراعاة وضع الأدوات والأشياء الثقيلة بالقرب من الظهر، والأدوات الخفيفة بعيدة عن الظهر حتى لا تؤثر عليه.

مراعاة ثني الركبتين وعدم الانحناء بالظهر عند حمل الحقيبة ورفعها باليدين مع لبس الحزام على الكتف والوقوف بفرد الركبتين وليس الظهر.

ألا يزيد وزن الحقيبة عن 15% من وزن جسم الطفل، وأن تكون مدعمة بمقبض جرار.

صنع الحقيبة من القطن أو القماش حتى تكون خفيفة الوزن.

احتوائها على عدة جيوب حتى يتمكن الطلاب والطالبات من توزيع الحمل عليها.

وذلك بهدف توفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات ولتجنب الجهد المبذول على الكتف والرقبة والذراعين، وحتى يتم حصول أولياء الأمور والطلاب على الدعم الخاص الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية لابد من توافر عدة ضوابط وشروط معينة أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط الحصول على الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي 1443 هـ

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية بعض الشروط والأحكام التي يجب مراعاتها عند الحصول على الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي، ومن هذه الشروط والضوابط مايلي: