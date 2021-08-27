خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو برقم العداد هي أحد الخدمات المقدمة من وزارة الكهرباء السعودية, حيث يبحث في هذه الآونة من كل شهر الكثير من الموجودين داخل المملكة العربية السعودية سواء من المقيمين أو من السعوديين علي كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بهم برقم العداد أو برقم الحساب, وإذا حدث وكان هناك اعتراض منهم علي قيمة الفاتورة فسوف نقدم لكم كيفية تقديم اعتراض عليها.الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق رقم العداد
يستطيع كل من يستفيد من خدمة الكهرباء السعودية أن يقوم بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد الخاص به, وذلك من خلال الخطوات التالية.
- الدخول علي الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.
- ثم يتم اختيار من بين الخيارات المتاحة خيار استعراض فاتورة الكهرباء إلكترونياً.
- سوف يتم فتح لك صفحة آخري تقوم بإدخال فيها رقم العداد.
- ثم يتم النقر علي عرض الفاتورة.
- بعد الضغط علي كلمة عرض لابد بعدها أن تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور أو البريد الإلكتروني.
- ثم يتم الدخول إلي الصفحة لمعرفة قيمة الفاتورة.
- يتم الدخول إلي الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الكهرباء السعودية.
- ثم يتم الضغط علي استعراض فاتورة الكهرباء.
- يتم بعد ذلك إدخال رقم الحساب الخاص بالعداد, ثم يتم كتابة الرمز المرئي في الخانة المخصصة لها.
- ثم يتم الضغط علي أيقونة عرض, ليقوم الموقع بعرض قيمة استهلاكك للكهرباء وقيمتها.
يمكنك الآن أن تقوم بالاعتراض علي قيمة فاتورة الكهرباء بعد الاستعلام عنها, وذلك من خلال الكثير من الطرق التي يمكنك تقدمي الاعتراض من خلالها.
- يتم تحميل تطبيق الكهرباء السعودية من خلال المتجر التابع له هاتفك إذا كان اندرويد أو أبل, ويتم تقديم الاعتراض من خلاله.
- أو يمكنك أن تقوم بالاتصال علي الرقم الخاص بشركة الكهرباء 920001100.
- كما تستطيع تقديم الاعتراض أو الشكاوى من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.
- كما تقدر علي تقديم الشكاوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الكهرباء السعودية.
الوسوم
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو برقم العداد هي أحد الخدمات المقدمة من وزارة الكهرباء السعودية, حيث يبحث في هذه الآونة من كل شهر الكثير من الموجودين داخل المملكة العربية السعودية سواء من المقيمين أو من السعوديين علي كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بهم برقم العداد أو برقم الحساب, وإذا حدث وكان هناك اعتراض منهم علي قيمة الفاتورة فسوف نقدم لكم كيفية تقديم اعتراض عليها.الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق رقم العداد
يستطيع كل من يستفيد من خدمة الكهرباء السعودية أن يقوم بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد الخاص به, وذلك من خلال الخطوات التالية.
- الدخول علي الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.
- ثم يتم اختيار من بين الخيارات المتاحة خيار استعراض فاتورة الكهرباء إلكترونياً.
- سوف يتم فتح لك صفحة آخري تقوم بإدخال فيها رقم العداد.
- ثم يتم النقر علي عرض الفاتورة.
- بعد الضغط علي كلمة عرض لابد بعدها أن تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور أو البريد الإلكتروني.
- ثم يتم الدخول إلي الصفحة لمعرفة قيمة الفاتورة.
- يتم الدخول إلي الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الكهرباء السعودية.
- ثم يتم الضغط علي استعراض فاتورة الكهرباء.
- يتم بعد ذلك إدخال رقم الحساب الخاص بالعداد, ثم يتم كتابة الرمز المرئي في الخانة المخصصة لها.
- ثم يتم الضغط علي أيقونة عرض, ليقوم الموقع بعرض قيمة استهلاكك للكهرباء وقيمتها.
يمكنك الآن أن تقوم بالاعتراض علي قيمة فاتورة الكهرباء بعد الاستعلام عنها, وذلك من خلال الكثير من الطرق التي يمكنك تقدمي الاعتراض من خلالها.
- يتم تحميل تطبيق الكهرباء السعودية من خلال المتجر التابع له هاتفك إذا كان اندرويد أو أبل, ويتم تقديم الاعتراض من خلاله.
- أو يمكنك أن تقوم بالاتصال علي الرقم الخاص بشركة الكهرباء 920001100.
- كما تستطيع تقديم الاعتراض أو الشكاوى من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.
- كما تقدر علي تقديم الشكاوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الكهرباء السعودية.
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