ca.gov.sa رابط  تسجيل جديد في حساب المواطن برقم الهوية 1443 بالخطوات 

رابط تسجيل جديد في حساب المواطن برقم الهوية 1443 حيث يعد برنامج حساب المواطن هو أحد برامج الدعم المالي الذي يتم تقديمها من قبل الحكومة السعودية للأسر ذات الدخل المحدود وذلك لتوفير احتياجات الأشخاص الأكثر احتياجا لتلبية جميع طلباتهم ومساعدتهم على مواكبة ظروف المعيشة، وقد تم انطلاق هذا البرنامج ليلقى نجاح كبير وتقديم مساعدات مالية للكثير من الأشخاص المستحقين للدعم تبعا لمجموعة من الضوابط والشروط الخاصة بالحصول على الدعم، ولكي يتم الحصول على الدعم لبرنامج حساب المواطن لابد من إجراء التسجيل للتعرف على أهلية المتقدم للحصول على الدعم، وسوف نوضح من خلال هذا المقال كيفية التسجيل الجديد في حساب المواطن برقم الهوية الوطنية 1443.

رابط تسجيل جديد في حساب المواطن برقم الهوية 1443

تسجيل جديد برنامج حساب المواطن 1443 يمكن للمستفيد إجراء التسجيل إلكترونيا في حساب المواطن وذلك من خلال إنشاء حساب يتضمن كافة البيانات الخاصة بالمتقدم لتحديد أ ليته من عدمها للحصول على الدعم، ويتم ذلك من خلال ما يلي.

اولا يتم التوجه الى موقع حساب المواطن.

يتم اختيار تسجيل جديد من الموقع في الصفحة الرئيسية.

سوف يتم توجيه المستخدم لتسجيل البيانات المطلوبة والتي تتمثل في رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد الخاص بالمستخدم ورقم الجوال على ان يتم تأكيده، وكذلك إدخال رمز التحقق المرئي الموجود على الشاشة.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

عقب إدخال كافة البيانات يتم الضغط على أيقونة تسجيل.

سوف يتم بحث الطلب للتحقق من البيانات ومن ثم الرد من خلال أرسال رسالة نصية تتضمن كلمة المرور المؤقتة ليتم تفعيل الحساب.

بذلك يكون قد تم التسجيل على ان يتم اختيار اسم المستخدم ومن ثم اختيار كلمة مرور للحساب.

شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن 1443

من أهم شروط الأهلية للحصول على دعم حساب المواطن ما يلي.