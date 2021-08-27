حريق ضخم في برج سكني شاهق بالصين

حريق ضخم في برج سكني شاهق بالصيناندلع حريق ضخم في مبنى سكني شاهق في مدينة داليان شمال شرقي الصين صباح اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن السلطات المحلية، قولها: إن الحريق نشب في إحدى الشقق في الطابق الـ19، قبل أن ينتشر بعد فترة من الوقت إلى مختلف أطراف المبنى الذي تسكنه 419 عائلة (مكونة من 818 شخصا).

وذكرت السلطات أنه لم ترد فور اندلاع الحريق معلومات عن وجود مصابين أو عالقين في المبنى.

