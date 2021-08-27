لافروف يطالب بالإسراع فى تشكيل حكومة انتقالية شاملة فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن التطورات المتلاحقة فى أفغانستان تظهر الحاجة المتزايدة للإسراع فى مساعدة الأفغان لتشكيل حكومة انتقالية شاملة بمشاركة جميع القوى السياسية الرئيسية فى البلاد دون تأخر.





وحث لافروف -خلال مؤتمر صحفى مشترك فى روما مع نظيره الإيطالى لويجى دى مايو نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة- الغرب على استخلاص دروس مما يحدث حاليا فى أفغانستان، وإدراك خطورة سياسة فرض قيم من الخارج على شعوب أخرى.

وقال لافروف "إن الملف الأفغانى اتخذ مكانة ملموسة فى مشاوراتهما، معربا عن إدانة الدولتين للهجمات الإرهابية الدموية التى شهدتها كابل أمس".

وأشار إلى أن محادثاته مع نظيره الإيطالى تطرقت إلى تبعات التطورات الأخيرة فى أفغانستان لاسيما فى مجال الهجرة، مضيفا: "يسعى زملاؤنا الغربيون دائما إلى توحيد الجهود والبحث عن حلول مشتركة.. لكن لا بد من استخلاص الدروس. ويبدو بعد ما حصل فى العراق وليبيا والآن فى أفغانستان أن محاولات فرض قيم من الخارج تهدد بانفجارات إلى حد كبير".

وأعرب لافروف عن أمله فى أن يخلص إلى هذا الاستنتاج فى ظل التطورات الحالية فى أفغانستان السياسيون الغربيون الذين يدرسون إمكانية الاستمرار فى انتهاج مثل هذه السياسات.

ولفت إلى أنه من المهم مبدئيا بالنسبة لروسيا ضمان أمن حدودها الجنوبية وحلفائها فى آسيا الوسطى، مؤكدا أن المسائل المتعلقة بالمخاطر القائمة من أفغانستان، بالدرجة الأولى كيفية التعامل مع حشود من المهاجرين، ومساعدة الأفغان فى ضمان استقرار بلدهم وعمل مؤسسات الدولة فيه بشكل طبيعى ستتخذ مكانة مركزية فى مشاورات زعماء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعى ومنظمة شنغهاى للتعاون.

وذكّر لافروف أن روسيا لا تزال منذ سنين على تواصل مع جميع أطراف النزاع الأفغانى، لاسيما ضمن إطار "صيغة موسكو" و"الترويكا الموسعة"، منددا بنزعة متمثلة بعرقلة الاتفاقات فى مشاورات "الترويكا" التى جرت فى الدوحة حتى الآونة الأخيرة.

وفى سياق متصل، قال لافروف "إن ألمانيا فرضت السرية على معلومات ضمن ما يسمى بـ "تسميم أليكسى نافالنى"، مضيفا : "أود أن أفهم سبب سرية بعض المعلومات الألمانية حول ذلك".

ودعا لافروف جميع المهتمين بالقضية لكى يتمكنوا من فهم هذه القضية، والتعرف على محضر اجتماع البوندستاج، عندما أجابت الحكومة الألمانية على أسئلة محددة للغاية من النواب فيما يتعلق بالوضع فيما يسمى بتسميم نافالنى -من جانبى لا أشك بتاتا- فى أن أى شخص منطقى، بعد أن يطلع على هذه النصوص، سيتوصل إلى استنتاجات مهمة جدا لنفسه. لأسباب ما تم فرض السرية على القسم الأكبر من هذه المشكلة. نرغب كثيرا فى التحقق من ذلك وفهمه".