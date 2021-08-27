الحكومة البريطانية توافق على إجلاء كلاب وقطط من كابل

جدة - نرمين السيد - سمحت الحكومة البريطانية بتنظيم رحلة لإجلاء 200 كلب وقطة من كابل، كان مؤسس جمعية خيرية وهو ضابط سابق فى البحرية البريطانية يدعى بن فارثينج، يحاول إجلاءها من أفغانستان.





وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، أشارت وزارة الدفاع البريطانية فى بيان لها إلى أن "الجيش البريطانى رفض سابقا إجلاء 140 كلبا و60 قطة". وقال وزير الدفاع البريطانى بن والاس إنه "لا يمكن استيعاب الحيوانات فى رحلات الإجلاء لأسباب تتعلق بالسلامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحيوانات يمكن أن تغادر أفغانستان بعد الانتهاء من عملية الإجلاء، وعندما يفتح مطار كابول للرحلات التجارية". ووفقا لبيان وزارة الدفاع، تلقى فارثينج وحيواناته الأليفة مساعدة من القوات المسلحة البريطانية وينتظرون إجلاءهم من مطار كابول. وقالت الوزارة على "تويتر": "بناء على توجيه من وزير الدفاع، منحت حكومة المملكة المتحدة الإذن برحلة مستأجرة".

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