رقم طلب المقطوعة وكيفية الحصول عليها لعام 2021 م الموافق 1443 هجرياً

يتردد في هذه الأيام سؤال واحد وملح من الكثير من المواطنين السعوديين، وهو طريقة الحصول على رقم طلب المقطورة، وكيف يتم ذلك، وكل هذا يأتي وموبوط بشكل واضح مع الاستفسارات عن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي، ولذلك سوف نقدم لكم في هذه المقالة عبر موقع ثقفني لجديد أخبار السعودية بعض تفاصيل برنامج المساعدة المقطوعة، فتعد هذه المنظومة هي احدى برامج الدعم التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، والتي وجهتها الحكومة السعودية لمساعدة الجمهور بشكل عام وخصوصاً متوسطي الدخل، وذوي الدخل الأقل من المتوسط، وسوف نقدم لحضراتكم تفاصيل الحصول على رقم طلب المقطورة بالإضافة إلى معلومات عن الإستعلام عن الضمان الإجتماعي للمواطنين المستحقين في السعودية، وكذلك معرفة الموعد المحدد لصرف المقطوعة، وتفاصيل كل ذلك، كالأتي:

طريقة الحصول على رقم طلب المقطوعة 2021

سوف نستعرض لكم جميع المواطنين السعوديين الالمهتمين بمواعيد صرف المقطوعة، والمنطبق عليهم شروطها، كل الخطوات المطلوبة للحصول على رقم المقطوعة:

أولاً التواصل مع الدعم الفني للمساعدة على رقمه 8001222777.

كما يمكنكم الإستعلام عن رقم الممقطوعة برقم الهوية الشخصية.

وكذلك يمكن الإستعلام من خلال السجل المدني.

كيفية الإستعلام عن رقم المقطوعة برقم الطلب المتقدم

خطوات الحصول على رقم المقطوعة:

قم بالدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية. اختر ايقونة الاستعلام الالكتروني ثم الإستعلام عن المقطوعة. كتابة البيانات في الخانات المخصصة لها ومنها رقم الطلب الخاص بك. اضغط على أيقونة عرض لظهور جميع بيانات الطلب الخاص بك. هذا هو رابط الحصول على المقطوعة من خلال الاستعلام برقم السجل المدني: وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

كيفية الحصول على رقم المقطوعة من خلال رقم الهوية الشخصية

سوف نوضح لكم الطريقة الإلكترونية للحصول على رقم المقطوعة بالمملكة العربية السعودية برقم الهوية الشخصية:

ادخل على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

ادخل على قائمة الخدمات الإلكترونية من خلال الصفحة الرئيسية، ثم انقر عليها.

ثم اختر خدمة الإستعلام عن المقطوعة.

رقم الضمان الإجتماعي الموحد

يمكنكم الحصول على رقم الضمان الإجتماعي الموحد لكم من خلال خطوات سوف نوضحها لكم في مقال مفصل عبر موقعنا الرسمس ثقفني.