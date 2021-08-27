بايدن يتهم الصين بإخفاء معلومات مهمة حول منشأ كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، قال الرئيس الأمريكى "هناك معلومات مهمة بشأن أصول الفيروس فى الصين، لكن بكين منعت المحققين من الوصول إليها". ودعا بايدن الصين لتمكين المجتمع الدولى من المعلومات اللازمة لمحاولة فهم الفيروس من أجل دعم جهود مكافحته. وأكد الرئيس الأمريكى "جهودنا لفهم أصول الفيروس لن تتوقف، خاصة وأن تقرير الاستخبارات لم يتمكن من حسم ذلك".

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