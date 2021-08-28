موقع وزارة الشئون الاجتماعية التونسية يحدد الفئات المستحقة منحة 300 دينار عبر amen.social.tn

موقع وزارة الشئون الاجتماعية التونسية، هو أهم المواقع الإلكترونية التي يتم الدخول عليها الآن من قبل ملايين التونسيين، الراغبين في التسجيل للحصول على منحة 300 دينار التي أعلنت عنها وزارة الشئون، من خلال وزيرها السيد محمد الطرابلسي، ويتساءل المواطنون في البلاد من أين للحكومة التونسية بهذه المبالغ، وهي تشتكي من أزمة أقتصادية حادة جراء أزمة كورونا التي أوقفت العديد من الأنشطة الرئيسية، التي يقوم عليها الاقتصاد التونسي وأهمها قطاع السياحة، والإجابة على هذا السؤال فأن المبالغ المخصصة تأتي من البنك الدولي في صورة قرض، مقدم للحكومة مخصص لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية بسبب الأوضاع التي خلفتها جائحة كورونا.

رابط موقع وزارة الشئون الاجتماعية التونسية

أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية أن كافة الطلبات التي ستقدم عبر المنصة، سوف يتم دراستها من قبل لجان مختصة ومن يستحق سوف تصله رسالة نصية على التليفون المسجل باسمه، وسؤاله عن الطريقة المناسبة له في استلام المنحة سواء عن طريق البنك أو البريد، وقالت الوزارة أن الطلبات التي سوف ترفض يحق لأصحابها تقديم طلب اعتراض فور فتح باب الاعتراض ،وسوف يرد عليه في مدة أقصاها 15 يوم من تقديم الاعتراض عبر منصة أمان.

جميع الفئات التي تنتفع بالمنحة الشهرية القارة للعائلات الفقيرة.

المنتفعون ببطاقة العلاج المجاني دون المنحة الشهرية القارة والمنتفعون ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة.

أصحاب منح الشيخوخة وجرايات التقاعد الضعيفة.

الفئات التي لا تتمتع بأي تغطية أجتماعية.

الأجراء والعاملون لحسابهم الخاص المنخرطون بإحدى أنظمة الضمان الاجتماعي

منصة أمان الدخول عليها ثم أتباع التعليمات التي تطلب من المستفيد من المنحة.

المحفظة الإلكترونية التسجيل عبر المنصة #1021* ثم لأضغط على تسجيل ثم تسجيل رقم البطاقة التعريفية.

منحة 300 دينار والفئات المعنية بالمساعداترابط منصة أمان الإلكترونية والمحفظة الإلكترونية 1021وزارة الشئون الاجتماعية تحدد شروط الانتفاع بالمنحة

عدم قيام طالب الانتفاع بعمليات بيع أو شراء لأكثر من عربيتين خلال سنتي 2021/2021.

عدم انتفاع رب الأسرة أو قرينته بمساعدة اجتماعية بنفس العنوان خلال السنة الجارية.

عدم أنتفاع رئيس العائلة أو قرينه ببرامج أو أليات عمومية أخرى خلال السنة الجارية.