كيفية التسجيل في منحة 300 دينار 2021 من منصة أمان عبر وزارة الشئون الإجتماعية التونسية

يبحث الآلاف من مواطني دولة تونس عن كيفية التسجيل في منحة 300 دينار على محرك البحث “جوجل”، وقد أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية في دولة تونس عن إطلاقها لمنحة 300 دينار من منصة أمان للكثير من الأسر التونسية من محدودي الدخل لمساعدتهم على تحمل الظروف الإقتصادية الصعبة في الفترة الأخيرة، وقد صرحت الوزارة عن إمكانية تسجيل المواطنين وتقديمهم على البوابة الإلكترونية لمنصة أمان ابتداءاً من يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس، ومنذ ذلك الحين وقد زادات معدلات البحث بشكل كبير من جانب الآلاف من المواطنين التونسيين عن هذا الموضوع، وتهدف هذه المنحة إلى تقديم يد العون إلى كلاً من المواطنين العاطلين عن العمل والأسر محدودة الدخل من أجل تحسين نوعية حياتهم، ولإهتمامنا بالشأن التونسي نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم طريقة التسجيل في منحة 300 دينار من منصة أمان، فتابعونا.

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار

يُمكن لكل المواطنين التونسيين المنطبقة عليهم كافة الشروط التي حددتها وزارة الشئون الإجتماعية التونسية التقديم والتسجيل في منحة 300 دينار عبر موقع منصة أمان من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً عليكم بالدخول إلى موقع منصة أمان على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً قم بالإتصال على رقم *1021* والتسجيل.

ثالثاً قم بإدخال رقم التعريف الوطني الخاص بك.

رابعاً الآن قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها.

خامساً اضغط على أيقونة تسجيل ثم ستصلك رسالة بالقبول.

وهكذا نكون قد قمنا بالتسجيل في المنحة إلكترونياً بنجاح.

شروط الحصول على المنحة

وضعت وزارة الشئون الإجتماعية التونسية عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في كل مواطن تونسي يريد التقديم والتسجيل في منحة 300 دينار للإستفادة من الدعم المقدم منها، ونوضح لكم كافة الشروط كالتالي:

أولاً ألا يزيد الراتب الشهري للمواطن المتقدم عن 180 دينار تونسي.

ثانياً لايزيد مُجمل ما تتقاضاه الأسرة عن 300 دينار تونسي.

ثالثاً لا بد من تسجيل المواطن أو الأسرة في الضمان الإجتماعي.

وفي حالة توفر هذه الشروط في المواطن يستطيع التقديم والتسجيل في المنحة على الموقع الرسمي لمنصة أمان إلكترونياً وسوف يتم قبوله بدون أي معوقات.