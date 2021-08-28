ضربة عسكرية أميركية شرقي أفغانستان.. وهذا هو الهدف

أعلن الجيش الأميركي أنه نفذ ضربة جوية بطائرة مسيرة شرقي أفغانستان، الجمعة، استهدفت عضوا في تنظيم "داعش" مسؤولا عن "التخطيط".

وقال بيان للجيش إن العملية التي نفذت في إقليم ننغرهار، أسفرت عن مقتل الهدف وفقا للمؤشرات الأولية، وأضاف البيان: "لم نعلم بسقوط ضحايا من المدنيين".

وكان "داعش خراسان" فرع التنظيم الإرهابي في أفغانستان، أعلن مسؤوليته عن هجومين داميين خارج مطار كابل، الخميس.

وأدى الهجومان إلى مقتل العشرات، من بينهم 13 عسركيا أميركيا.

والخميس قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الولايات المتحدة "ستتعقب المسؤولين عن الهجوم"، وإنه أمر وزارة الدفاع بإعداد خطط لـ"ضرب الجناة".