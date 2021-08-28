فرنسا : عملية الإجلاء من مطار كابول انتهت بسبب تعذر توفير الأمن

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان يوم الجمعة أن فرنسا ستبقى على الاتصالات مع مسؤولى طالبان فى أفغانستان لضمان السماح للأفراد المهددين بالخطر بمغادرة البلاد.





وأوضح الوزير فى بيان مشترك مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى أن عملية الإجلاء الفرنسية من مطار كابول انتهت مساء الجمعة بسبب تعذر توفر الأمن ومسارعة القوات الأمريكية للرحيل. وأفاد بأن موظفى السفارة الفرنسية فى كابل موجودون حاليا فى الإمارات. وأوضحت وزيرة الدفاع أن باريس ستواصل مساعدة الراغبين فى مغادرة أفغانستان وأضافت أن نحو ثلاثة آلاف فرد منهم 2600 أفغاني، نقلوا إلى فرنسا خلال العملية.

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