لأول مرة…حقيقة السماح بالجوالات في المدارس 1443/2021 ومنع الجوال في مدارس الطالبات

حقيقة السماح بالجوالات في المدارس 1443/2021، مع اقتراب بدأ العام الدراسي الجديد، وفي ظل العديد من الاجرارت والفاعليات التي تسعي المملكة العربية السعودية جاهدة الي تحقيقها بحلول عام 2030، وكذلك محاولات وزارة التربية والتعليم السعودية لضبط العملية التعليمية بعد عودة الدراسة حضوريا للصفوف المتوسطة والثانوية، نجد البحث اصبح مكثف حول الجوالات واخبار منع الجوال في مدارس الطالبات، خاصة إن بعض المدارس الحكومية في المملكة تحرص بشكل قطعي علي عدم أصحاب الجوال أثناء اليوم الدراسي وتسمح بة فقط في الإجازات المدرسية، وبعد إعتماد تطبيق توكلنا لإبراز حالة التطعيم نجد إختلاف في وجهات النظر، وكذلك بسبب رؤية بعض أولياء الأمور بشأن الاطمئنان على أبنائهم.

حقيقة السماح بالجوالات في المدارس 1443/2021

أكد مسئول حول حقيقة السماح بالجوالات في المدارس 1443/2021 أنها أخبار كاذبة ولا يمكن السماح بدخول الجوال اثناء اليوم الدراسي، وأن الطلاب يجب إن يركز طوال فترة تواجدة في المدرسة علي دروسة والحصص اليومية المقدمة الية، علاوة علي ذلك فإن الجوال يسبب العديد من الأمراض النفسية والعقلية، والمدارس تسعي الي تقليص عملية إستخدامها المتزايد من الطلاب بشكل يومي وخاصة بعد عرض تلك الأسباب

أنها توثر بشكل قوي علي الحالة النفسية والعقلية للطالب.

عامل قوي في تشتيت الانتباه، خاصة بسبب الالعاب الالكترونية عليها.

تسبب حدوث إضرابات قوية اثناء النوم، مما يجعل الطالب ليس في كامل تركيزة صباح اليوم التالي.

تصوير المدرسة وأي شي بها يعرض الطالب لعقوبات شديدة، وسوف يتم تطبيقها بداية من العام الحالي.

ضوابط عودة الدراسة حضوريا 1443

في سياق اخر تم وضع عدد من القوانين والضوابط لضمان عودة آمنة للدراسة بشكل حضوري بعد اغلاق دام عامين، وسوف تحرص الجهات المسئولة عن تطبيقة بشكل مشدد وهي كالتالي