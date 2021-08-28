لأول مرة…حقيقة السماح بالجوالات في المدارس 1443/2021 ومنع الجوال في مدارس الطالبات

حقيقة السماح بالجوالات في المدارس 1443/2021، مع اقتراب بدأ العام الدراسي الجديد، وفي ظل العديد من الاجرارت والفاعليات التي تسعي المملكة العربية السعودية جاهدة الي تحقيقها بحلول عام 2030، وكذلك محاولات وزارة التربية والتعليم السعودية لضبط العملية التعليمية بعد عودة الدراسة حضوريا للصفوف المتوسطة والثانوية، نجد البحث اصبح مكثف حول الجوالات واخبار منع الجوال في مدارس الطالبات، خاصة إن بعض المدارس الحكومية في المملكة تحرص بشكل قطعي علي عدم أصحاب الجوال أثناء اليوم الدراسي وتسمح بة فقط في الإجازات المدرسية، وبعد إعتماد تطبيق توكلنا لإبراز حالة التطعيم نجد إختلاف في وجهات النظر، وكذلك بسبب رؤية بعض أولياء الأمور بشأن الاطمئنان على أبنائهم.حقيقة السماح بالجوالات في المدارس 1443/2021
أكد مسئول حول حقيقة السماح بالجوالات في المدارس 1443/2021 أنها أخبار كاذبة ولا يمكن السماح بدخول الجوال اثناء اليوم الدراسي، وأن الطلاب يجب إن يركز طوال فترة تواجدة في المدرسة علي دروسة والحصص اليومية المقدمة الية، علاوة علي ذلك فإن الجوال يسبب العديد من الأمراض النفسية والعقلية، والمدارس تسعي الي تقليص عملية إستخدامها المتزايد من الطلاب بشكل يومي وخاصة بعد عرض تلك الأسباب
- أنها توثر بشكل قوي علي الحالة النفسية والعقلية للطالب.
- عامل قوي في تشتيت الانتباه، خاصة بسبب الالعاب الالكترونية عليها.
- تسبب حدوث إضرابات قوية اثناء النوم، مما يجعل الطالب ليس في كامل تركيزة صباح اليوم التالي.
- تصوير المدرسة وأي شي بها يعرض الطالب لعقوبات شديدة، وسوف يتم تطبيقها بداية من العام الحالي.
في سياق اخر تم وضع عدد من القوانين والضوابط لضمان عودة آمنة للدراسة بشكل حضوري بعد اغلاق دام عامين، وسوف تحرص الجهات المسئولة عن تطبيقة بشكل مشدد وهي كالتالي
- تطبيق بروتوكول الهيئة الصحية والسلامة العامة والنظافة الشخصية.
- متابعة الوضع الصحي بشكل يومي للطلاب والمعلمين.
- الطلاب فوق 12 عام يتوجب حصولهم علي جرعتين، وفي حالة عدم إكتمال الجرعات يعتبر غاب لحين إتمام الجرعات.
- الابتعاد التام عن كافة الانشطة الصفية التي لا تلتزم بالتباعد.
- تنظيم دخول وخروج الطلاب لضمان التباع بينهم.
- توفير غرفة عزل بما تشمل من إمكانات عالية.
- تعقيم الفصول يوميا قبل وبعد تواجد الطلاب بها.
- تحويل التعليم الي العملية الألكترونية لمدة 10 ايام، فور وجود اشتباة في حالة واحدة.
- حصول كافة الطلاب والعاملين والمدرسين علي جرعتين من اللقاح.
- الغاء الدراسة بشكل كامل فور اكتشاف حالتين أو أكثر والعودة الي الدراسة الإلكترونية، عن طريق منصة مدرستي التعليمية عبر تطبيق توكلنا للتعليم أون لاين.
الوسوم
حقيقة السماح بالجوالات في المدارس 1443/2021، مع اقتراب بدأ العام الدراسي الجديد، وفي ظل العديد من الاجرارت والفاعليات التي تسعي المملكة العربية السعودية جاهدة الي تحقيقها بحلول عام 2030، وكذلك محاولات وزارة التربية والتعليم السعودية لضبط العملية التعليمية بعد عودة الدراسة حضوريا للصفوف المتوسطة والثانوية، نجد البحث اصبح مكثف حول الجوالات واخبار منع الجوال في مدارس الطالبات، خاصة إن بعض المدارس الحكومية في المملكة تحرص بشكل قطعي علي عدم أصحاب الجوال أثناء اليوم الدراسي وتسمح بة فقط في الإجازات المدرسية، وبعد إعتماد تطبيق توكلنا لإبراز حالة التطعيم نجد إختلاف في وجهات النظر، وكذلك بسبب رؤية بعض أولياء الأمور بشأن الاطمئنان على أبنائهم.حقيقة السماح بالجوالات في المدارس 1443/2021
أكد مسئول حول حقيقة السماح بالجوالات في المدارس 1443/2021 أنها أخبار كاذبة ولا يمكن السماح بدخول الجوال اثناء اليوم الدراسي، وأن الطلاب يجب إن يركز طوال فترة تواجدة في المدرسة علي دروسة والحصص اليومية المقدمة الية، علاوة علي ذلك فإن الجوال يسبب العديد من الأمراض النفسية والعقلية، والمدارس تسعي الي تقليص عملية إستخدامها المتزايد من الطلاب بشكل يومي وخاصة بعد عرض تلك الأسباب
- أنها توثر بشكل قوي علي الحالة النفسية والعقلية للطالب.
- عامل قوي في تشتيت الانتباه، خاصة بسبب الالعاب الالكترونية عليها.
- تسبب حدوث إضرابات قوية اثناء النوم، مما يجعل الطالب ليس في كامل تركيزة صباح اليوم التالي.
- تصوير المدرسة وأي شي بها يعرض الطالب لعقوبات شديدة، وسوف يتم تطبيقها بداية من العام الحالي.
في سياق اخر تم وضع عدد من القوانين والضوابط لضمان عودة آمنة للدراسة بشكل حضوري بعد اغلاق دام عامين، وسوف تحرص الجهات المسئولة عن تطبيقة بشكل مشدد وهي كالتالي
- تطبيق بروتوكول الهيئة الصحية والسلامة العامة والنظافة الشخصية.
- متابعة الوضع الصحي بشكل يومي للطلاب والمعلمين.
- الطلاب فوق 12 عام يتوجب حصولهم علي جرعتين، وفي حالة عدم إكتمال الجرعات يعتبر غاب لحين إتمام الجرعات.
- الابتعاد التام عن كافة الانشطة الصفية التي لا تلتزم بالتباعد.
- تنظيم دخول وخروج الطلاب لضمان التباع بينهم.
- توفير غرفة عزل بما تشمل من إمكانات عالية.
- تعقيم الفصول يوميا قبل وبعد تواجد الطلاب بها.
- تحويل التعليم الي العملية الألكترونية لمدة 10 ايام، فور وجود اشتباة في حالة واحدة.
- حصول كافة الطلاب والعاملين والمدرسين علي جرعتين من اللقاح.
- الغاء الدراسة بشكل كامل فور اكتشاف حالتين أو أكثر والعودة الي الدراسة الإلكترونية، عن طريق منصة مدرستي التعليمية عبر تطبيق توكلنا للتعليم أون لاين.
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